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Интерфакс-АВН

Представители России, Ирана, Сирии и Турции обсудили восстановление сирийско-турецких отношений

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Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада
Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Представители РФ, Ирана, Сирии и Турции во вторник в Астане начали обсуждение положений "дорожной карты" по нормализации отношений Дамаска и Анкары, сообщили в МИД России.

Четырехсторонние консультации прошли на уровне заместителей министра иностранных дел, российскую сторону представлял специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отметили на Смоленской площади.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Москве 10 мая, участники приступили к обсуждению элементов "дорожной карты" восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в координации с работой, проводимой министерствами обороны и специальными службами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В мае в Москве состоялись переговоры глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции. Открывая тогда встречу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств".

"Мы видим в этом документе целый ряд принципов, которые все участники четырехстороннего формата, как мы понимаем, поддерживают. Имею в виду, прежде всего, неизменную приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи, целям и принципам устава ООН", - заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что "все мы заинтересованы в скорейшем восстановлении отношений добрососедства между Сирией и Турцией на равноправной и взаимовыгодной основе".

8 декабря 2022 г. в Москве прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции, это были первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии.

Ожидалось, что после этих консультаций должна была состояться встреча глав МИД трех стран, которые должны были бы обсудить возможность проведения переговоров лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Позже стало известно, что в консультациях на уровне глав МИД также примет участие Иран.

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Иран
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Лавров Сергей
Эрдоган Реджеп
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