В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России

Главный конфликт нашего времени разворачивается между Китаем и США, цитирует японского аналитика Die Welt. Из этой ситуации эксперт Йоко Ивама делает опасный вывод: Западу нужно вооружаться, потому что Россия и Поднебесная "непредсказуемы".

Йоко Ивама (Yoko Iwama) — японский эксперт по геополитике в элитном токийском университете Кэйо. Как специалист еще и по Германии, госпожа Ивама удивляется тому, как мягко Берлин относится к Китаю, несмотря на принятую в Берлине линию на "смену эпох", то есть более "силовой" характер немецкой внешней политики. По ее мнению, мир переживает новую холодную войну, а в ее масштабах конфликт на Украине — лишь региональный кризис.

Итак, премьер Госсовета КНР Ли Цян прибывает в Берлин. Йоко Ивама вот уже несколько десятилетий изучает политику в области безопасности Европы и Дальнего Востока. Одна из основных областей ее исследований — политика Германии в сфере безопасности после Второй мировой войны. Она знает всё, что связано с Украиной и конфликтом вокруг Тайваня, а потому проводит неожиданные параллели.

WELT: Госпожа Ивама, украинская трагедия затмевает сейчас всё...

Йоко Ивама: ...в Европе. Но с точки зрения Азии, это — региональный кризис.

— Региональный кризис?

— Да, хотя европейцам это и может показаться странным. Во время холодной войны внутригерманская граница была линией фронта холодной войны. Сейчас этот фронт пролегает по Тайваньскому проливу.

— Так ведь в Европе идут сейчас реальные военные действия. А если смотреть из Берлина, то Тайвань кажется чем-то очень далеким.

— Но хорошая политика должна быть дальновидной. У многих немецких политиков до сих пор в голове карта, заканчивающаяся где-то в Сибири. Иногда я спрашиваю себя: а существует ли в их головах вообще Тайваньский пролив? В электронных приборах немцев встроено огромное количество микрочипов из Тайваня. Так же огромное количество немецких квартир отапливалось русским газом, но вы же смогли от него избавиться. Между Тайванем и благополучием немцев была прямая зависимость. Это необходимо осознавать. А значит, защищать Тайвань.

— Но федеральный канцлер все же провозгласил "смену эпох" в нашей внешней политике.

— Да. Но кажется, что многие немецкие политики до сих пор еще мыслят категориями прошлого. Германия и ее коалиционное правительство с трудом продвигаются вперед в рамках этой смены эпох. СДПГ и Зеленые оценивают ситуацию по-разному. Некоторые социал-демократы остаются верны своей восточной политике, недостаточно критической к России.

— Не каждого, кто ведет себя сдержанно, нужно сразу записывать в друзья России. Ведь Путин грозит атомным оружием. Разве Европа не должна обзавестись атомным оружием, чтобы отвратить Путина от подобных действий?

— Интересно, что и тут прослеживаются параллели с холодной войной. Президент Эйзенхауэр во время корейской войны 1949-1953 годов тоже грозил применить атомное оружие. Но корейская война была тогда периферийным театром холодной войны, главный театр располагался между США и Советским Союзом — в Европе. Сегодня война на Украине — периферийный театр новой схватки (пока на стадии холодной войны) между США и Китаем. И еще одна параллель: британцы были тогда весьма обеспокоены готовностью Эйзенхауэра к ядерной эскалации. Они настаивали на консультациях. Сегодня происходят похожие вещи между Пекином и Москвой...

Я считаю, что Европа должна изменить свою оборонительную стратегию. Но не обязательно с помощью атомного оружия. Вы хотите вернуться в мир 80-х годов? В Европе тогда было очень много тактического атомного оружия. Оно должно было быть пущено в ход, чтобы остановить Красную армию при её продвижении по Европе. Оружие было бы применено в ГДР или в Польше, то есть в непосредственной близи от Федеративной Республики Германии. ФРГ и Европа должны были срочно провести довооружение конвенциональными (обычными) вооружениями. Нужно ли им теперь обзавестись еще и атомным оружием и если да, то каким — об этом необходимо хорошо подумать, прежде чем принимать скоропалительные решения.

— В данный момент существуют так называемые совместные ядерные миссии НАТО. Американское атомное оружие размещено в Германии, и в случае начала войны оно будет доставлено немецкими бомбардировщиками к цели. Такого устрашения недостаточно?

— Смысл совместных ядерных миссий не только в устрашении. Они служат в первую очередь менеджменту внутри альянса. Эта связь между армией США и бундесвером создает уверенность в том, что в случае войны американцы тут же вмешаются в ситуацию в Европе и не оставят союзников в беде.

— Кстати, об оставлении в беде. Джо Байден верен Европе в украинском конфликте. Но в следующем году вновь может быть избран Дональд Трамп. Безопасность Европы и демократических стран Восточной Азии базируется на обещании США в случае чего защитить их. Не нужно ли приготовиться к тому, что при Трампе это обещание окажется устаревшим?

— Для НАТО и ее азиатских союзников будет настоящей катастрофой, если США вновь впадут в изоляционизм. Ведь речь идет не только об атомном оружии, но и о сотрудничестве спецслужб, о кибербезопасности и так далее. Если всего этого не будет, нам придется начинать с нуля и выстраивать оборону Европы и Восточной Азии совершенно по-другому. Я прихожу в ужас от этой мысли, и поэтому нам необходимо этому противодействовать. Одним из аргументов может быть следующий: если Америка замкнется в себе, то во многих странах раздадут голоса, которые будут требовать создания собственной атомной бомбы. Такого сценария не захотят и США, а потому вернутся на мировую арену.

— То есть, и в будущем полагаться нужно только на США?

— Не только. Америка уже не так сильна, как была раньше, союзники США в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе должны делать больше. Нам необходимо поддерживать американцев с обеих сторон и взаимно помогать друг другу. Мы должны пытаться так координировать наши системы вооружения, чтобы в кризисные времена они были функционально совместимыми. Украина получает сейчас своеобразный паззл из самых разных образцов вооружений и пытается разобраться, как их совместить. Было бы намного проще, если бы это были схожие системы.

— Насколько это реалистично? Добиться этого даже в одной Европе будет сложно. Польша покупает в массовом порядке оружие в Южной Корее. Германия этого не делает.

— Германия нигде, ни у кого не покупает оружия! Как Япония, так и Германия в области оборонной политики находятся на уровне нулевого часа. Обе страны поняли, что им нужно делать в плане обороны значительно больше, чтобы выжить. Япония все же разработала некую стратегию для достижения этой цели. Мы знаем, например, что хотим иметь крылатые ракеты и должны решить, купить ли нам "томагавки" или создать собственные системы. У Германии же нет даже грубых прикидок.

— Если все страны начнут усиленно вооружаться, то не грозит ли нам ядерная гонка вооружений как во время холодной войны?

— Есть много совпадений с ситуацией времен холодной войны. Тем не менее, сегодня мы живем в другом мире. Тогда военные блоки были разделены. Атомное оружие служило общему интересу обеих сторон. Он состоял в том, чтобы ни в коем случае не допустить применения этих бомб. Сегодня же мы живем во взаимосвязанном, уязвимом мире, где обеим сторонам ясно, что война в Тайваньском заливе станет экономической катастрофой для всего мира.

— Но разве уже один этот факт (осознание грядущей экономической катастрофы) не способен удержать Китай от нападения?

— И да, и нет. Никто не может заглянуть в голову Си Цзиньпина. Это — общая проблема с авторитарными странами. Путин на Украине тоже действует как хочет. Никто не может заставить Си видеть мир таким, каким его видим мы, то есть правильным образом. И никто не знает, как Си будет меняться, когда станет стареть и жить во все большей изоляции.

Клаус Гайгер (Klaus Geiger)