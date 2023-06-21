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Столтенберг о контрнаступлении Киева: украинцам предстоит трудный путь

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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Киеву предстоит "трудный путь" в ходе контрнаступления, ВСУ сталкиваются с "хорошо подготовленными российскими оборонительными линиями", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением. России удалось создать статические, хорошо подготовленные линии обороны", - сказал Столтенберг во вторник, во время посещения одного из предприятий оборонной промышленности Германии.

Генсек НАТО отметил, что, если блок хочет быть готов к длительному конфликту на Украине, ему стоит придать первостепенное значение надежной оборонной промышленности.

"Это война на истощение, такая война превращается в битву логистики. Важно иметь надежную оборонную индустрию, которая на долгосрочной основе может обеспечивать оборудование, - сказал он в совместном заявлении с главой минобороны Борисом Писториусом.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

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