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В США рассказали о революционном комплексе ПВО из России

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С-300ПМУ-1
ЗРК С-300ПМУ-1.
Источник изображения: Военное обозрение

Семейство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, которые эксплуатируют с 1975 года, после появления С-300ПМУ произвело революцию в противовоздушной обороне (ПВО) России и других стран. О возможностях системы рассказали в публикации американского журнала Military Watch.

Отмечается, что изначально С-300 поступили на вооружение в качестве систем средней дальности, которые заменили устаревшие С-75. За ПВО большой дальности отвечали ЗРК С-200 с дальностью поражения до 300 километров.

«Ситуация коренным образом изменилась с принятием на вооружение С-300ПМУ1 в 1992 году, когда он и его преемники получили совершенно новое обозначение SA-20 (по кодификации НАТО), в то время как серия С-300П/ПС получила обозначение SA-10, что отражает принципиально новые возможности», — говорится в материале.

Комплекс получил новые ракеты 48Н6 с дальностью поражения до 150 километров. Эти ракеты в несколько раз меньше боеприпасов С-200, что позволило интегрировать их в мобильную систему. В статье говорится, что результатом стало «революционное повышение живучести» российских ЗРК большой дальности.

В 1997 году представили новую версию ЗРК — С-300ПМУ2 с увеличенной до 195 километров дальностью. Эта система получила возможность поражать тактические баллистические ракеты средней дальности. Дальнейшим развитием линейки стал комплекс С-400, принятый на вооружение в 2007 году.

В апреле военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин сообщил, что ЗРК С-300 не уступают, а во многом даже превосходят западные аналоги.

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Страны
Россия
США
Продукция
С-200
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
С-75
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