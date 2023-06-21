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РИА Новости

Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Лавров заявил, что ОДКБ никому не противостоит и не претендует на ведущую роль в Евразии

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Не следует рассматривать ОДКБ в качестве блока, который противостоит кому-то, организация развивается из интересов безопасности её членов, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было. ОДКБ развивается исходя из законных интересов безопасности стран-членов. ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте", – сказал Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.

В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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