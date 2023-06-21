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ТАСС

Украина сообщила, что в 2023 году в странах ЕС планируют подготовить 30 тыс. военных ВСУ

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

По данным Министерства обороны страны, миссия Евросоюза объединяет 28 стран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. 30 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитывают подготовить в 2023 году при поддержке стран Евросоюза. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

"В 2023 году в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тыс. военнослужащих ВСУ, в том числе воинов сил территориальной обороны. Миссия ЕС объединяет 28 стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что в 2023 году мероприятия по подготовке украинских военных будут проходить на территории стран - членов ЕС.

15 июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС завершили подготовку как минимум 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат, а также поставлять Киеву все более продвинутые виды вооружения и боеприпасов. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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