Просчитан черный сценарий для Украины. Зеленскому будет больно

Ближайшие месяцы станут решающим этапом конфликта на Украине, пишет Interia. Киев должен доказать, что не зря получал помощь союзников. Отсутствие военного успеха может привести к тому, что Запад будет требовать от Зеленского заключения болезненного и ненадежного перемирия.

Матеуш Кухарчик

Ближайшие месяцы могут стать решающим этапом конфликта на Украине. Киев должен доказать, что не зря получал помощь союзников. Ожидать, что население западных стран будут бесконечно нести военные расходы с той же стойкостью, что и раньше, невозможно. Отсутствие военного успеха может привести к тому, что Запад будет требовать заключения болезненного и ненадежного перемирия. Особенно в случае, если в Белом доме сменится хозяин.

Мы не знаем, кто и как победит в этом конфликте. В феврале на портале Interia.pl мы проанализировали возможные сценарии его окончания.

И пока на фронте слышны залпы орудий и ни одна из сторон не склонила чашу побед в свою пользу, все рассмотренные нами варианты остаются актуальными.

На фоне сообщений об успехах украинской армии нам следует сохранять спокойствие и проанализировать и черные сценарии. Чтобы быть к ним готовыми.

Конфликт на Украине. Санкций против России недостаточно

Распространено мнение, что военные успехи украинских войск и освобождение части оккупированных земель не приведут к прекращению боевых действий до тех пор, пока в России не произойдет внутренний кризис, который лишит Кремль возможности осуществлять свою операцию на Украине.

Западные санкции оказались недостаточными, и Россия пока что не оказалась в ситуации, в которую попали Советы, когда в условиях внутреннего кризиса и отсутствия военных успехов в 1989 году им пришлось уйти из Афганистана.

Спустя почти три года СССР прекратил свое существование.

Пока что ясно одно: русская спецоперация в любом случае завершится, как завершались все другие войны прошлого.

Можно рискнуть предположить, что будет заключено какое-то перемирие, начнутся какие-то переговоры, возможно, под эгидой ведущих держав или международных организаций.

Другое дело, какие условия будут обсуждаться и удовлетворят ли они враждующие стороны.

Ключевое контрнаступление Украины

При этом украинское контрнаступление продолжается. Не будем сейчас рассуждать, что это –основной его этап или просто подготовка к нему, как предположил в выходные американский генерал Бен Ходжес (Ben Hodges).

Британское издание The Economist в апреле заявило, что следующие недели могут стать решающим этапом конфликта.

В качестве самого пессимистичного варианта авторы предполагают, что контрнаступление Украины не принесет ожидаемых результатов и ситуация на фронте зайдет в тупик, что позволит России сохранить ее территориальные завоевания.

В этом случае Владимир Путин пошел бы на затягивание конфликта в расчете на то, что у Запада кончится терпение, но, прежде всего – чтобы дождаться возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Напомним, что предыдущий президент США неоднократно высказывал недовольство тем, что Америка напрасно тратит миллиарды долларов на помощь Украине. Трамп заявил, что может закончить конфликт за один день.

Нельзя исключать, что после выборов 2024 года новая республиканская администрация будет оказывать давление на киевские власти, требуя достижения компромисса с Москвой и угрожая в противном случае приостановить или ограничить поддержку.

США: ключ к победе Украины

Конгресс США уже изучал вопрос давления Трампа на Владимира Зеленского. Имелись сведения, что президент США обещал оказать военную помощь Украине при условии, если та начнет расследование, которое нанесло бы ущерб Джо Байдену перед выборами 2020 года.

В Соединенных Штатах следующие несколько месяцев рассматриваются как ключевой этап конфликта. Как единодушно отмечает американская пресса, Украина должна доказать, что переданные ей миллиарды долларов не были потрачены впустую.

И хотя Джо Байден уверяет, что готов помогать Украине "столько, сколько потребуется", опросы общественного мнения показывают, что сторонников такого подхода среди американцев в целом и особенно среди республиканцев становится все меньше.

Скажем прямо: дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Украины зависит от успеха украинского контрнаступления. Как и репутация президента США. Администрация Байдена вложила значительные средства – финансовые и политические – в поддержку Киева.

Отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для команды Зеленского, для украинской государственности, а также может нарушить планы Байдена остаться в Белом доме на второй срок. При этом Украина – это не единственный вызов для Вашингтона, достаточно вспомнить растущую напряженность в отношениях с Пекином.

Атомное пугало Путина

Мы находимся на таком этапе конфликта, когда никак нельзя исключать окончательного поражения Украины, хотя это, безусловно, было бы для нас трагическим событием. Однако политические лидеры безусловно должны быть готовы к такому сценарию.

Западное общественное мнение желает Украине победы. Для Киева это означает возвращение утраченных территорий. Любой другой сценарий – сохранение Москвой оккупированных земель в Донбассе, Запорожье или Крыму – недопустим, и любые предложения, исходящие от Запада по этому поводу, вызывают у нашего восточного соседа понятное возмущение.

Однако ожидать, что население западных стран будут бесконечно нести военные расходы с той же стойкостью, что и раньше, невозможно.

На это и рассчитывает Москва, объявляя о готовности вести "бесконечный конфликт", пока не будет достигнут желаемый ею результат. Еще одним инструментом влияния Кремля на склонное к пацифизму общественное мнение на Западе является ядерная угроза – обещание применить тактическое ядерное оружие и перенос части ядерного арсенала в Белоруссию.

Сложно сказать, что это – блеф Путина или реальная угроза применения ядерного оружия, но даже просто обсуждение такой возможности вызывают беспокойство и ставят страны НАТО перед необходимостью подготовить адекватный ответ.

Потеря союзников и поддержки Запада

В мае издание Financial Times, ссылаясь на переговоры с официальными лицами из поддерживающих Украину стран, сообщило, что в области массовых поставок оружия украинской армии они подошли к порогу своих возможностей.

При этом для многих союзников Киева сентябрь станет переломным моментом конфликта, после которого можно будет начать мирные переговоры.

Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между возможностями западной оборонной промышленности и потребностями Украины, не говоря уже о пополнении их собственных запасов, будет расти. А прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение.

Еще одна угроза прочности проукраинской коалиции связана со сменой руководства в отдельных странах, где к власти могут прийти менее дружественные Киеву круги.

Выборы могут привести к изменению расстановки сил на политической сцене, на которой появятся персонажи, не поддерживающие оказание помощи Украине.

Затяжной политический кризис в Словакии создает предпосылки для прихода к власти партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо (Roberta Fico), которая враждебно настроена по отношению к Украине. Выборы в Словакии состоятся 30 сентября.

Согласно опросам общественного мнения, в Австрии растут рейтинги крайне правых, которые положительно относятся к России.

Вынужденный мир как подарок Путину

Возможный проигрыш Украины следует рассматривать как геополитическое поражение Запада, который активно участвовал в оказании помощи государству, которое подверглось нападению.

Это может привести к усилению давления на Киев, чтобы вынудить его заключить перемирие, а также к попыткам налаживания отношений с Россией – особенно со стороны южноевропейских стран.

На Украине считают, что добиться прочного мира уступками нельзя, и такой вариант в недалеком будущем может привести к новому конфликту.

Для Путина это выгодный сценарий, поскольку сейчас у него нет достаточного военного потенциала для достижения политических целей.

Для Киева такой вариант может спровоцировать внутренний конфликт, например, между гражданской властью и армией или ее частью.

А это, в свою очередь, вода на мельницу Путина или его преемника, кем бы он ни был, который получил бы возможность заниматься дальнейшей дестабилизацией Украины.