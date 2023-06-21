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ЦАМТО

В Москве состоялось заседание Коллегии Минобороны России

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Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ
Глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 20 июня. В Национальном центре управления обороной РФ 20 июня состоялось заседание Коллегии военного ведомства под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу на заседании приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая заседание, глава военного ведомства проинформировал руководящий состав Вооруженных Сил, представителей органов государственной власти и общественных организаций о ходе специальной военной операции.

Как отметил министр обороны РФ, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО.

"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", – сказал Сергей Шойгу.

Он также сообщил о том, что руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу".

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", – заявил Сергей Шойгу.

В тематической части заседания Коллегии первым был рассмотрен вопрос о подготовке к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2023", который состоится с 14 по 20 августа.

"В прошлом году на площадках форума полторы тысячи предприятий и организаций представили 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Были заключены государственные контракты на сумму 525 млрд. рублей. Проведено 340 научно-деловых мероприятий с участием двадцати одной тысячи специалистов. Общее количество посетителей составило почти два миллиона человек", – напомнил главные итоги "АРМИЯ-2022" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства проинформировал участников заседания Коллегии об основных спланированных мероприятиях МВТФ "АРМИЯ-2023", отметив, что на сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум.

"Для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества.

На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции.

Правительство Российской Федерации и Минпромторг подготовят экспозицию "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России".

Впервые Министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта.

Планируется провести свыше трехсот научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития Вооруженных Сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества", – сообщил министр обороны РФ.

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", – подчеркнул Сергей Шойгу.

В ходе заседания Коллегии также обсуждался вопрос о подготовке летных экипажей военно-транспортной авиации.

Как отметил министр обороны РФ, объемы авиационных военных перевозок ежегодно возрастают.

"Это связано с ростом количества мероприятий боевой подготовки, учений, внезапных проверок, а также задач в рамках международного военного сотрудничества, включая обеспечение действий российской группировки в Сирии и миротворческих сил.

Помимо этого, военно-транспортная авиация привлекается к оказанию помощи регионам России и зарубежным странам в тушении лесных пожаров и устранении последствий стихийных бедствий.

С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов, перевезено 2300 ед. техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов.

Самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти пять тысяч специальных боевых вылетов. Парк военно-транспортной авиации регулярно обновляется, наращивается его численность.

"В этих условиях необходимо продолжить повышение качества выполнения задач военно-транспортной авиацией, уделяя особое внимание подготовке летных экипажей", – подчеркнул министр обороны РФ.

В заключение заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского с знаменательным юбилеем – 55-летием со дня образования.

Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных Сил центр награжден государственной наградой – орденом Александра Невского. Приказом министра обороны центру вручено почетное знамя.

"Поздравляю личный состав центра с этим знаменательным событием. Наши медицинские работники с честью выполняют свой долг", – сказал в завершение заседания Коллегии Сергей Шойгу.

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