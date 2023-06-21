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ТАСС

Лавров: пусть НАТО воюет, если не хочет заморозки конфликта на Украине

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Совместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021".
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

По словам главы МИД, Россия к этому готова

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в Североатлантическом альянсе (НАТО) говорят, что выступают против заморозки конфликта на Украине, то "пусть воюют".

"Если НАТО устами [генсека альянса Йенса] Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!" - сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия к этому готова. "Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины. Эти цели формировались долгие годы после госпереворота. Сейчас НАТО пытается их реализовать", - сказал он.

По словам Лаврова, постепенно у некоторых политиков, экспертов на Западе "наблюдается протрезвление и понимание истинных причин происходящего и того, что на самом деле происходит на земле". Однако, добавил он, "если они заявляют при этом, что они не ведут войну против России, а на самом деле делают ровно это, признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных, информации со спутников, целеполагания украинская ситуация давно бы уже завершилась, это фактически признание в том, что они являются прямым участником объявленной против России гибридной, да и горячей войны". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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