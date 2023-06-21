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Известия.ru

Страны ОДКБ приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Минске 20 июня приняли заявление о предотвращении гонки вооружения в космосе.

«В этом заявлении мы подчеркнули недопустимость размещения оружия в космическом пространстве, угрозы применения силы в космосе», — сказал глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Он подчеркнул, что участники ОДКБ заинтересованы в деэскалации напряженности на региональном и глобальном уровнях.

«ОДКБ всегда была и остается оборонительной структурой, нацеленной на мир и созидание. В этом едины все члены организации», — цитирует дипломата БеЛТА.

В начале заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны, участвующие в договоре, выработать общий план действий ОДКБ, прежде всего в экономической сфере. Обстановка, складывающаяся в мире, не оставляет сомнений в том, что странам объединения нужно держаться вместе, уточнил он.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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