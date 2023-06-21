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Известия.ru

Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ после окончания контрнаступления

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Военный эксперт Литовкин допустил создание диверсионных групп ВСУ после окончания контрнаступления

В случае потери большого числа военных и оружия во время контрнаступления, после его завершения Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти к действиям в рамках небольших тактических групп для совершения различных диверсий. Такое мнение военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал во вторник, 20 июня.

«Я думаю, когда у Украины будет исчерпана бронетехника, когда начнется дефицит снарядов, большие потери личного состава, контрнаступление прекратится. Тогда Украина перейдет к действиям небольших тактических групп, чтобы наносить удары по нашим приграничным областям», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Военный обозреватель добавил, что у России есть большой опыт борьбы с группировками такого рода и она сможет успешно им воспользоваться и в рамках борьбы с украинскими военными группировками.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Известиям», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

По словам Дандыкина, на Западе сейчас идет «определенная суета», например Германия волнуется за переданные Украине танки Leopard.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные сорвали две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. В районе Левадного было уничтожено два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В районе Пятихаток ликвидированы более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила противника.

За день до этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы за сутки отразили три попытки атаки ВСУ в районе Времевского выступа. По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось отразить наступления в районах населенных пунктов Новодонецкое и Левадное.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией, передает НСН. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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