Бельгия хотела бы стать наблюдателем в разработке перспективной системы FCAS

ЦАМТО, 20 июня. Как сообщил 19 июня агентству Reuters представитель военного ведомства Бельгии, Минобороны страны намерено запросить возможность участия в качестве наблюдателя во франко-германо-испанской программе разработки перспективной боевой авиационной системы FCAS/SCAF.

В своем заявлении министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила, что правительство страны согласилось на участие страны в качестве наблюдателя в программе разработки системы FCAS/SCAF (Future Combat Air System / Systeme de Combat Aerien Futur).

Статус наблюдателя продлится от шести месяцев до года и позволит Бельгии обмениваться информацией с другими партнерами и оценивать, как различные производители могут интегрироваться в нее и повысить "ценность" проекта.

Несмотря на закупку для ВВС Бельгии американских истребителей F-35, в последнее время бельгийская оборонная промышленность призвала правительство решить, к какой программе боевых самолетов шестого поколения присоединится страна и в каком качестве.

В настоящее время Бельгия ведет переговоры о получении статуса наблюдателя с участниками программы FCAS/SCAF. Данную программу в интересах военных ведомств Франции, Германии и Испании реализуют национальные оборонные компании Dassault Aviation, Airbus и Indra.

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье заявил, что он против включения в число участников FCAS/SCAF других стран, участвующих в программе F-35, даже если они являются европейскими. Однако он не исключил возможности их присоединения в качестве наблюдателей.

В ответ на комментарий Э.Траппье Людивин Дедондер заявила Defense News, что не удивлена подобными замечаниями. Тем не менее, перспективный истребитель, будь то FCAS или реализуемая Великобританией, Италией и Японией программа GCAP (Global Combat Air Programme), станет структурирующей программой для обороны страны. Поэтому важно, чтобы бельгийские компании были интегрированы в программу, которая будет выбрана.

В то же время, генеральный директор Safran Оливье Андриес в интервью французским СМИ выразил пожелание, чтобы Бельгия присоединилась именно к FCAS, а не к GCAP (Global Combat Air Programme).

Представитель Airbus отказался комментировать возможность присоединения Бельгии к программе, заявив, что добавление новых участников остается политическим решением руководства стран-партнеров: Франции, Германии и Испании.

В настоящее время практически неизвестно, что повлечет за собой статус наблюдателя для стран-партнеров. Тем не менее, по оценке бельгийских экспертов, основной целью участия в НИОКР, подобных FCAS, является обеспечение возможности национальной промышленности внести свой вклад в разработку предполагаемой системы, в первую очередь путем предоставления нишевых технологических решений.

При этом статус наблюдателя может исключить доступ такого государства к информации, которая считается конфиденциальной.

Бельгия разместила заказ на поставку 34 самолетов F-35A в 2018 году для замены имеющихся F-16. Поставка первых двух самолетов запланирована на этот год, а все истребители должны быть поставлены к 2030 году. Ряд западных обозревателей усомнился в том, что покупка американских самолетов приведет к возможности исключения Бельгии из какого-либо европейского оборонного проекта. Так, Германия, участвующая во FCAS, также приняла решение закупить партию многоцелевых истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для замены части устаревших "Торнадо". Тем не менее, это не вызвало протестов со стороны Dassault.