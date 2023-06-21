ВВС Таиланда планируют закупить дополнительно три истребителя "Грипен"

ЦАМТО, 20 июня. Командование ВВС Таиланда планирует приобрести дополнительно три истребителя "Грипен" шведской компании Saab после того, как США отказались продавать Таиланду истребители пятого поколения F-35A.

Как сообщил Bangkok Post источник в командовании ВВС, новые истребители должны пополнить парк "Грипен", состоящих на вооружении 7-го истребительного авиакрыла ВВС в Сураттхани. Ранее МО Таиланда приобрело 12 шведских самолетов "Грипен", но один из них потерпел катастрофу. Стоимость каждого истребителя составляет около 2 млрд. бат.

По данным источника издания, шведская компания также модернизирует применяемую ВВС Таиланда радиолокационную систему, стоимость которой составит около 4 млрд. бат, поскольку она находится в эксплуатации уже десять лет.

Источник также сообщил, что главнокомандующий ВВС Алонгкорн Ваннарот пока не сформировал комиссию для изучения и выбора истребителей, которые могут заменить состоящие на вооружении около трех десятилетий истребители F-16.

Хотя США рекомендовали ВВС Таиланда рассмотреть вопрос приобретения как переходный этап перед F-35A истребителей поколения 4.5, а именно, F-16 Блок.70 и F-15, бюджет на 2024 ф.г. не позволит произвести подобное приобретение.

Сообщалось, что США требуется как минимум 10 лет, чтобы приступить к поставке самолетов F-35A новому покупателю. В рамках этого процесса стране-покупателю необходимо создать специальную инфраструктуру, разметить системы обучения и обеспечения безопасности, поскольку самолеты разработаны с учетом новых технических и эксплуатационных концепций.

Кроме того, системы логистики, управления складскими запасами для самолетов F-35A отличаются от применяемых для F-16, что делает невозможным совместное применение двух типов истребителей.

Как ожидается, вопрос приобретения новых самолетов будет решать уже новый главнокомандующий, который будет назначен 1 октября.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Таиланда в октябре 2007 года одобрило приобретение 12 истребителей JAS-39 "Грипен", двух самолетов ДРЛОиУ "Сааб-340", оснащенных системой "Эриай". Полная стоимость закупки оценивается в 34,4 млрд. бат (1,1 млрд. долл.). Процедура приобретения была разбита на два этапа.

Согласно подписанному с Saab в феврале 2008 года контракту на первом этапе ВВС Таиланда приобрели 6 самолетов JAS-39 "Грипен", один самолет ДРЛОиУ "Сааб-340" "Эриай", один транспортный "Сааб-340", а также систему управления и контроля, вспомогательное оборудование и услуги. Стоимость данной части оборудования составила 19 млрд. батов (531 млн. долл.). Поставка самолетов в рамках данного контракта была выполнена в феврале 2011 года.

Соглашение о поставке 6 дополнительных истребителей JAS-39 "Грипен", системы ДРЛОиУ на базе самолета "Сааб-340", а также авиационных противокорабельных ракет RB-15F Швеция и Таиланд заключили 23 ноября 2010 года. Стоимость этой закупки оценивается в 16,2 млрд. батов (около 541 млн. долл.). Шесть JAS-39С "Грипен" были поставлены в 2013 году.

Всего в период с 2011 по 2013 гг. Saab поставила тайским ВВС 8 одноместных JAS-39C и четыре двухместных JAS-39D. Самолеты состоят на вооружении 7-го истребительного авиакрыла, размещенного на авиабазе в Сураттхани. Одноместный JAS-39C "Грипен" потерпел крушение в январе 2017 года в ходе авиашоу в южном Таиланде.

Ранее сообщалось, что командование ВВС Таиланда рассматривало возможность приобретения до шести дополнительных самолетов.