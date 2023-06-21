Джеффри Сакс: прокси-войну на Украине развязали США, а не Путин

Опосредованную войну между США и Россией развязал не Путин, а "группка властных людей в Вашингтоне", заявил экономист Джеффри Сакс в беседе с Neutrality Studies. По мнению эксперта, Америка разжигала конфликт на Украине с 2014 года – после переворота против Януковича.

Я убежден, что конфликт [на Украине] идет уже девять лет, а не один год. Он начался в феврале 2014 года с вооруженного восстания против Януковича, которое я во многом объясняю американскими операциями по смене власти на Украине. На мой взгляд, именно этот эпизод стал спусковым крючком конфликта.

Таким образом, мы по сути наблюдаем опосредованную войну между США и Россией. Кроме того, обе стороны играют на укоренившейся на Украине этнической розни. Украина — расколотая страна, этнически и исторически. Между Соединенными Штатами и Россией развернулось соперничество за контроль и влияние. Это касается и военных баз, и членства в НАТО.

Я считаю, что ни одна из враждующих сторон не проявила должного здравомыслия, но поскольку я американец, то сконцентрируюсь на наших просчетах, которые, на мой взгляд, сыграли в этом ключевую роль. Если бы Соединенные Штаты проявили здравый смысл — а под США я подразумеваю отнюдь не американский народ, его о таких вещах никогда и не спрашивают, и никакого отношения к этому он не имеет. Это касается некой группки властных людей в Вашингтоне — правомерно рассуждать о «военно-промышленным комплексе», это подходящее название. Так вот, эти люди повели себя неблагоразумно и втянули нас в прокси-войну. Не думаю, что на это повлиял именно Путин. Также я не считаю, что за этим стоит стремление восстановить Российскую империю. Кстати, даже респектабельные СМИ внушают нам много чего такого, что, как по мне, не имеет никакого отношения к реальности.