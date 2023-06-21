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Индия передаст Вьетнаму корвет Kirpan

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Министерство обороны Индии сообщило, что министр обороны Индии Раджнат Сингх по результатам переговоров с посетившим Дели с официальным визитом министром национальной обороны Вьетнама генералом Фан Ван Зянгом 19 июня 2023 года объявил о передаче Вьетнаму в качестве военной помощи выводимого из состава индийского флота малого ракетного корвета Р 44 Kirpan типа Khukri (проекта 25).

Корвет Р 44 Kirpan типа Khukri (проекта 25) ВМС Индии (с) ВМС Индии

Корабли индийского проекта 25 были разработаны при техническом содействии СССР в соответствии с советско-индийским соглашением 1976 года. Всего в Индии для индийского флота были построены четыре корвета этого типа, в том числе два таких корабля (Р 49 Khukri и P 46 Kuthar) по контракту 1983 года на судостроительном предприятии Mazagon Dock Limited (MDL), и еще два (Р 44 Kirpan и Р 47 Khanjar) - по контракту 1985 года на верфи Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) в Колкате, все они были введены в строй в 1989-1991 годах. Р 44 Kirpan вошел в строй в январе 1991 года.

Корабли проекта 25 были оснащены практически полностью советским вооружением и радиолокационными средствами, включая четыре пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса П-21/П-22, 76-мм артиллерийскую установку АК-176, две 30-мм шестиствольные артиллерийские установки АК-630, радиолокационные станции "Позитив-Э" и "Гарпун-Бал" и средства постановки помех. Впоследствии корветы были оснащены комплексами РЭБ и пассивной противоторпедной защиты индийского производства. Полное водоизмещение корветов составляло 1291 тонну, наибольшая длина 91,1 м. Главная энергетическая установка в составе двух лицензионных дизельных двигателей SEMT Pielstick/Kirloskar 18 PA6V 280 мощностью по 7200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 24 уз.

Головной корвет Р 49 Khukri был выведен из состава ВМС Индии в декабре 2021 года и сейчас установлен в качестве корабля-музея в Диу. Корвет Р 44 Kirpan был вторым запланированным к выводу из состава флота, церемония спуска флага на нем, как сообщается, должна была состояться 20 июня 2023 года.

Корвет Р 44 Kirpan типа Khukri (проекта 25) ВМС Индии (с) ВМС Индии

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Страны
Вьетнам
Индия
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
ЗЦ-25Э
Компании
GRSE
Mazagon Dock
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