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РИА Новости

На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ

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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Шойгу: на "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта впервые будет организована на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Впервые министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

В целом, по его словам, на форуме планируется провести свыше 300 научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития вооруженных сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества.

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