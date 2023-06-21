Войти
ТАСС

Казахстан надеется, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня

335
0
-1
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана.
Источник изображения: © Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности "внести свой посильный вклад в достижение этой цели"

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели", - сказал на пресс-конференции Токаев после встречи в Астане с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Он отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами. "Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях", - пояснил президент Казахстана.

Токаев еще раз обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины. "Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами", - пояснил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Казахстан
Китай
Россия
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
27.02.2023
В США предложили подход к России на основе плана архитектора холодной войны
02.12.2022
Путину на Украине поможет опыт в Чечне и "генерал Мороз"
20.06.2022
Отмороженное киберпространство
07.02.2022
Буря в эфире
20.06.2017
Paris Air Show-2017: Франция в общемировом балансе экспорта вооружений по регионам мира
29.03.2017
Мобилизация умов
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 08:32
  • 51421
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска