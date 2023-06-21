Казахстан надеется, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности "внести свой посильный вклад в достижение этой цели"

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели", - сказал на пресс-конференции Токаев после встречи в Астане с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Он отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами. "Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях", - пояснил президент Казахстана.

Токаев еще раз обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины. "Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами", - пояснил он.