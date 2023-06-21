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РИА Новости

В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

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Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Leo Correa

Минобороны: в Харьковской, Запорожской областях и ЛНР обезвредили четыре украинские ДРГ

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, сообщили во вторник в Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщили в ведомстве.

Деятельность еще одной украинской ДРГ пресекли на положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области.

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Россия
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Минoбороны РФ
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