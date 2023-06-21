Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 20 июня 2023 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Открывая заседание, глава военного ведомства проинформировал руководящий состав Вооружённых Сил, представителей органов государственной власти и общественных организаций о ходе специальной военной операции.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Как отметил Министр обороны РФ, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО.

"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", - сказал Сергей Шойгу.

Он также сообщил о том, что руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу".

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - заявил Министра обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В тематической части заседания Коллегии первым был рассмотрен вопрос о подготовке к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2023", который состоится с 14 по 20 августа.

"В прошлом году на площадках форума полторы тысячи предприятий и организаций представили 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были заключены государственные контракты на 525 млрд. рублей. Проведено 340 научно-деловых мероприятий с участием двадцати одной тысячи специалистов. Общее количество посетителей составило почти два миллиона человек", - напомнил главные итоги "АРМИЯ-2022" Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства проинформировал участников заседания Коллегии об основных спланированных мероприятиях МВТФ "АРМИЯ-2023", отметив, что на сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум.

"Для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества.

На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции.

Правительство Российской Федерации и Минпромторг подготовят экспозицию "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России".

Впервые Министерство обороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта.

Планируется провести свыше трехсот научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития Вооруженных Сил, российского оборонно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества", - сообщил Министр обороны РФ.

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", - подчеркнул Сергей Шойгу.

В ходе заседания Коллегии также обсуждался вопрос о подготовке летных экипажей военно-транспортной авиации.

Как отметил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, объемы авиационных военных перевозок ежегодно возрастают.

"Это связано с ростом количества мероприятий боевой подготовки, учений, внезапных проверок, а также задач в рамках международного военного сотрудничества, включая обеспечение действий российской группировки в Сирии и миротворческих сил.

Помимо этого, военно-транспортная авиация привлекается к оказанию помощи регионам России и зарубежным странам в тушении лесных пожаров и устранении последствий стихийных бедствий.

С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тысяч рейсов, перевезено две тысячи триста единиц техники, более трехсот тысяч военнослужащих и ста шестидесяти тысяч тонн грузов.

Самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти пять тысяч специальных боевых вылетов. Парк военно-транспортной авиации регулярно обновляется, наращивается его численность.

"В этих условиях необходимо продолжить повышение качества выполнения задач военно-транспортной авиацией, уделяя особое внимание подготовке летных экипажей", - подчеркнул Министр обороны РФ.