Несколько единиц тяжелой военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) подбили российские военные около села Новодонецкое. «Известия» 20 июня опубликовали кадры машин.

Технику уничтожили бойцы оперативно-боевого тактического формирование Донецкой Народной Республики (ДНР) «Каскад».

Так, среди подбитой бронированной техники оказался танк. «Кащей», — гласит запись на его башне.

Кроме того, подбиты грузовики. Как следует из видео, рядом с ними лежат ящики, в которых перевозили переносимые противотанковые ракетные комплексы.

Ранее во вторник стало известно, что российские силы у населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка в ДНР ликвидировали военную технику и разбили более десятка мест скопления националистов. Работа велась с применением авиации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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