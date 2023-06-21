Чехия призвала не допустить образования постоянной нестабильности в Восточной Европе

Премьер республики Петр Фиала отметил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

ПРАГА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер Чехии Петр Фиала призвал не допустить образования "центра постоянной нестабильности в области безопасности" в Восточной Европе из-за возможной заморозки конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник в выступлении на ежегодной конференции "Наша безопасность - не само собой разумеющееся", которую транслировал сетевой телеканал информационного агентства CTK.

"Кажется, что война не закончится в ближайшее время. Наоборот, нам угрожает, и это необходимо видеть, сценарий замороженного конфликта, который бы означал создание центра постоянной нестабильности в области безопасности в Восточной Европе… Мы [действуя совместно с мировым сообществом] должны сделать все, чтобы такой сценарий не реализовался", - сказал премьер. Мир, как он утверждал, должен быть установлен на условиях, устраивающих Украину.

Фиала проинформировал, что Чехия обеспечила выполнение своих обязательств перед НАТО, закрепив недавно в законе, что с 2024 года ежегодно на оборону будет выделяться сумма в 2% ВВП. Республика, как отметил он, стала третьей после Польши и Латвии страной, которая, внесла это положение в национальное законодательство.

Премьер сказал, что в текущем году расходы страны на оборону составят около 112 млрд крон (примерно $5,15 млрд). Это на 23 млрд крон (около $1,06 млрд) больше, чем в 2022 году. Активизация усилий Праги по укреплению обороноспособности вызваны, по словам Фиалы, действиями РФ на Украине.

Чехия, как утверждает глава чешского правительства, смогла быстро устранить зависимость от поставок энергетического сырья из РФ. "Наша безопасность непосредственно зависит от [неукоснительного соблюдения всеми странами существующего] мирового порядка, основанного на [международных] договорах, которые соблюдаются", - сказал Фиала.

Выступивший на конференции министр иностранных дел Чехии Ян Липавский проинформировал, что МИД с участием других ведомств разрабатывает обновленную стратегию национальной безопасности. Документ создается с учетом новых рисков, которые, по его словам, исходят для демократических стран от РФ и КНР. Вопросы на мировой арене должны решаться не "правом сильнейшего, а силой международного права". Прага хочет активно участвовать в урегулировании международных проблем и поэтому, как сказал министр, предложила свою кандидатуру на 2032-2033 годы в качестве непостоянного члена СБ ООН.

Глава МИД полагает, что республика "еще долго не будет иметь с Россией нормальные отношения", соответствующие стандартам, действующим между государствами-партнерами. Выстроить "новые дружеские отношения с Россией и создать в Европе структуру безопасности, основанную на сотрудничестве и взаимном доверии" станет возможным, как сказал он, если произойдут "действительно глубокие изменения в российском обществе и отказ [РФ] от [политики] конфронтации со своими соседями и Западом".

Другие выступившие на конференции ораторы из числа чешских политиков, военных и экспертов в области безопасности также призвали к продолжению активной поддержки Украины. Это необходимо, как говорили они, чтобы "скорее достичь установления справедливого и прочного мира в Европе". Чехия является одной из стран, которые оказывают наибольшую помощь Киеву.