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В США оценили живучесть российского Ка-52 с оторванным хвостом

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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Конструктивные особенности российского ударно-разведывательного вертолета Ка-52 позволяют ему продолжить полет даже с оторванной хвостовой частью. Живучесть летательного аппарата оценил обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Автор обратил внимание на распространяемые в интернете кадры с российским вертолетом, замеченным в зоне специальной военной операции (СВО) без значительной часть хвостового оперения. Обозреватель отметил, что опубликованные впоследствии снимки показывают, что Ка-52 совершил успешную посадку, а его экипаж не пострадал.

«Как бы то ни было, у экипажа ударного вертолета, состоящего из двух человек, есть основания быть благодарными за конструкцию своего аппарата. Одной из ключевых особенностей Ка-52 является нетрадиционная соосная компоновка несущих винтов, исключающая необходимость в хвостовом винте», — пишет автор.

В июне издание написало, что российские ударные вертолеты Ка-52 успешно уничтожают украинскую бронетехнику, что объясняется отсутствием у Вооруженных сил Украины современных систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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Страны
США
Украина
Продукция
Ка-52
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