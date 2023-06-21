На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с заместителями министра обороны РФ в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск. Кадр видео.

Министр обороны Шойгу: делегации на форум "Армия-2023" готово послать 41 государство

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свои делегации на международный военно-технический форум "Армия-2023" готово послать 41 иностранное государство, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум. Для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", - сказал Шойгу, выступая на коллегии Минобороны.

Мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").