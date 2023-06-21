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РИА Новости

На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с заместителями министра обороны РФ в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск. Кадр видео
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание с заместителями министра обороны РФ в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Министр обороны Шойгу: делегации на форум "Армия-2023" готово послать 41 государство

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свои делегации на международный военно-технический форум "Армия-2023" готово послать 41 иностранное государство, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум. Для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", - сказал Шойгу, выступая на коллегии Минобороны.

Мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
21.06.2023 01:40
Кипиш на границе Мексики и США.Американцы хотят уничтожить наркокортели там.В Мексике сказали,что будут расценивать это как нападение на свою страну.Мексиканцы стягивают технику к границам США.Вообщем будем новостей ждать,возможно что-то серьезное назревает.Видео куча,не знаю как вставить,там жесть-солдаты идут,Апачи летают,вообщем ждем
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№2
21.06.2023 02:17
Вообщем в рунете ничего внятного нет,на платформе "Смотрим" "некоторые военные эксперты полагают",что кадры постановочные.Вообщем завтра будет ясно,что там на самом деле.Админы не судите строго,заранее извиняюсь за оффтоп
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