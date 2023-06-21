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Шведы снова отправили "четкий сигнал" России

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Здание парламента Швеции в Стокгольме
Здание парламента Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

В новом парламентском отчете Швеции о политике безопасности страны "не исключается" возможность вооруженного нападения России, сообщает Helsingin Sanomat. По оценке экспертов, составители не видят свою страну иначе, как в составе НАТО, и считают эту позицию еще одним "четким сигналом" Кремлю.

Сандра Корхонен (Sandra Korhonen)

Согласно новому отчету о политике безопасности Швеции, нельзя исключать возможность нападения России на Швецию, сообщает шведская государственная радиокомпания SVT. В отчете утверждается, что нападение возможно даже несмотря на то, что российские войска сейчас сосредоточены на Украине.

SVT ознакомилась с отчетом и взяла интервью у экспертов, принимавших участие в его создании. "Доклад является четким посланием для России. Критики больше, чем когда-либо ранее", — сообщил SVT один из составителей отчета.

Новый отчет основан на анализе политики безопасности, проведенном пять лет назад, в котором уже говорилось о возможности вооруженного нападения на Швецию или другого варианта воздействия. Однако при составлении нового отчета подчеркивалось, что мы сейчас переживаем сложный период в отношении вопросов обороны, заявил источник SVT.

"Россия снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую готовность идти на политический и военный риск. Способность России проводить операции с применением военно-воздушных сил, военно-морского флота, оружия большой дальности и ядерного оружия против Швеции остается неизменной", — сообщается в отчете.

По оценке SVT, в отчете подчеркивается переход Швеции к новой оборонной доктрине, составители видят страну в составе НАТО.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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