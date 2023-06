В США начали понимать, что прекращение огня на Украине неизбежно

К весне 2025 года Запад всерьез надавит на Украину, чтобы та согласилась на прекращение огня, считает один из гуру истеблишмента США. На взгляд автора статьи в The Federalist, это слишком поздно: если прекращение огня действительно неизбежно, начинать надо уже сейчас.

Фред Флейтц (Fred Fleitz)

5 июня, на следующий день после начала не раз откладывавшегося "весеннего" контрнаступления Украины, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил в эфире программы MSNBC "Утренний кофе" о неизбежности такого прекращения огня, при котором Киев не сможет вернуть себе значительную часть своей территории.

Позиция Хааса отражает взгляды других экспертов по национальной безопасности, отклонившихся от господствующей линии по российско-украинскому конфликту. Они утверждают, что как военные, так и политические реалии вынудят Украину признать, что добиться победы она не сможет, и тогда Киев согласится на прекращение огня.

Так, в прошлом месяце левые американские эксперты по внешней политике и борцы за мир опубликовали в The New York Times и The Hill призывы к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров. Кандидат в президенты от республиканцев Рон Десантис заявил еще в апреле, что прекращение огня отвечает общим интересам. А его однопартиец и коллега по президентской гонке Вивек Рамасвами призвал Украину пойти на "большие уступки" России, чтобы положить конец конфликту — так США смогут сосредоточиться на китайской угрозе.

Бывший президент Дональд Трамп тоже призвал к скорейшему прекращению боевых действий и даже пообещал сделать это за 24 часа, если выиграет президентские выборы 2024 года.

С другой стороны, украинские официальные лица, администрация Байдена и ряд американских экспертов упрямо настаивают на том, что Украина сможет "выиграть", если США и союзники предоставят ей необходимую военную помощь. Под победой они подразумевают, что российские войска покинут территорию Украины, а Киев вернет себе всю свою территорию, включая Крым, который Россия захватила еще в 2014 году.

Украинское правительство отказывается даже рассматривать мирные переговоры, и тем более прекращение огня, пока не вернет себе всю свою территорию. Представители же администрации Байдена к мирному урегулированию, не дожидаясь полной победы Украины, относятся столь же враждебно — они считают, что это "вознаградит российскую агрессию". Вместо этого администрация раз за разом уверяет, что намерена оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется".

Тех же, кто не поддерживает эту позицию сполна, то и дело винят в пропутинских и антиукраинских настроениях и нежелании бороться за свободу. Так было и с Трампом, когда в недавнем интервью CNN на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла, ответил: "Я не думаю об этом с точки зрения победы и поражения, я думаю с точки зрения его урегулирования, чтобы мы перестали убивать всех этих людей".

Несогласие Хааса с подходом администрации Байдена тем важнее оттого, что он — один из неофициальных старейшин американской внешней политики, и его мнение имеет большой вес.

Хаас подробно объяснил ход своих мыслей в апрельской статье 2023 в журнале Foreign Affairs в соавторстве с профессором Джорджтаунского университета Чарльзом Купчаном — еще одной влиятельной фигурой внешней политики. Там они заявили, что Западу нужна новая стратегия, чтобы перейти на Украине с поля боя к переговорам, поскольку "наиболее вероятный исход конфликта — не полная украинская победа, а кровавый тупик".

Эксперты поддержали передачу Украине всего необходимого оружия для весеннего контрнаступления, но считают, что даже эта кампания едва ли позволит свернуть из долгосрочного тупика. По словам Хааса и Купчана, "даже если Запад упрочит военную помощь, победить российские войска Украина не сможет. У нее заканчиваются солдаты и боеприпасы, а экономика продолжает сыпаться".

Хаасс и Купчан поддержали другие опасения американских консерваторов насчет затягивания боевых действий: конфликт истощает запасы ключевых вооружений и наносит ущерб мировой экономике. Еще они предупредили, что конфликт может подорвать способность Америки и ее союзников участвовать в будущих военных действиях в других регионах — причем особенно это касается Тайваня и Ирана — и то, что конфликт на Украине все больше идет вразрез с другими глобальным приоритетами США.

Хаас и Купчан надеются, что Украина не будет отвергать дипломатические возможности хотя бы для первичного прекращения огня — особенно после того, как ее нынешнее контрнаступление завершится примерно через полгода. При этом они считают, что Путин может сам задуматься о прекращении огня уже этой осенью, чтобы спасти лицо, если украинское контрнаступление увенчается успехом.

Оба эксперта, однако, признают, что убедить стороны согласиться на прекращение огня и мирные переговоры может быть непросто. Хотя Украина наверняка попытается откреститься от прекращения огня, Хаас и Купчан считают, что политическая реальность — а она заключается в том, что военная помощь США и Европы не вечна — в сочетании с возможным согласием России на прекращение огня, может не оставить Киеву иного выбора, кроме как согласиться.

Хаас также заметил в своем интервью MSNBC, что рассчитывает, что к весне 2025 года Запад всерьез надавит на Украину, чтобы та согласилась на прекращение огня. На мой взгляд, это слишком поздно: если прекращение огня действительно неизбежно, начинать надо уже сейчас.

Хаас и Купчан не питают оптимизма в отношении мирного урегулирования, даже если перемирие сохранится. Они признают, что Россия может и не захотеть вести переговоры добросовестно, а Украина наверняка не откажется от своего требования вернуться к границам 1991 года. Если это произойдет, считают они, Украина может превратиться в "замороженный конфликт" вроде тех, что уже несколько десятилетий существуют на Корейском полуострове и Кипре. Хаас и Купчан признают, что этот исход нежелательный, но он все равно намного лучше возможной альтернативы — "интенсивной войны, которая затянется на годы".

Эксперты предложили несколько стимулов для содействия прекращению огня и мирным переговорам. В обмен на соблюдение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и участие в мирных переговорах России могут быть предложены ограниченные послабления санкций. Украину, наоборот, не будут подталкивать к тому, чтобы отказаться от цели вернуть себе всю территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, понимая, что это потребует дипломатического прорыва, едва ли возможного до того, как Путин покинет свой пост. При этом США и союзники обязуются полностью снять санкции с России и нормализовать отношения лишь после того, как та подпишет приемлемое для Украины мирное соглашение.

Хаас и Купчан также предлагают Украине в том или ином виде некий формальный договор о безопасности (но не членство в НАТО), долгосрочный пакт об экономической поддержке и календарный план приема в ЕС.

По мнению двух экспертов, даже если обе стороны согласятся на прекращение огня, Запад продолжит поставлять Украине оружие, необходимое ей для самообороны в долгосрочной перспективе. Это гарантирует, что Россия не воспользуется затишьем в боевых действиях для перевооружения и их дальнейшего возобновления.

Я считаю, это имеет смысл. Но при этом Хаас и Купчан предлагают еще, чтобы США значительно нарастили военную помощь Украине и сняли ограничения на нанесение ударов по целям на территории России, если Путин нарушит режим прекращения огня. Такая эскалация — плохая идея, поскольку Россия может пойти на ответную эскалацию, а, возможно, даже применит ядерное оружие. Лучшим подходом будет добиваться прекращения огня вплоть до его достижения.

Хаас и Купчан предложили несколько способов упрочить прекращение огня, чтобы оно продлилось как можно дольше. Обе стороны отведут вооружения и создадут демилитаризованную зону. Либо ООН, либо Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направят наблюдателей (миротворцев), чтобы проверить, насколько соблюдается как режим прекращения огня, так и демилитаризованная зона.

Эти идеи — кошмарная ересь со стороны властителей дум внешнеполитического истеблишмента, который даже думать о любом исходе украинского конфликта, кроме безоговорочного ухода России, не желает. Эту точку зрения разделяют и некоторые консерваторы — в том числе кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, которая считает, что США должны помочь Украине "победить", чтобы защитить свободу и предотвратить мировую войну.

Хаас и Купчан не согласны. Они признают то, чему противостояли многие консерваторы: украинский конфликт не только не входит в число жизненно важных интересов национальной безопасности США, но даже им мешает. Более того, они считают, что Украина не сможет выиграть затяжную войну на истощение — и, какой бы несправедливой и аморальной российская оккупация ни была, посылать еще тысячи украинцев на смерть ради бессрочного тупика не только бессмысленно, но и безнравственно.

По этим и другим причинам Хаас и Купчан призывают Запад принять новую стратегию, нацеленную на окончание конфликта путем прекращения огня и мирных переговоров.

В анализе Хааса и Купчана не прозвучало ни призыва к немедленному сворачиванию конфликта, ни мысли, что дальнейшая военная помощь США должна зависеть от готовности Украины к прекращению огня и мирным переговорам. Но в любом случае их статья знаменует собой сдвиг во взглядах внешнеполитического истеблишмента на украинский конфликт.

После их слов многие американцы, как левые, так и правые, наверняка назовут политику Байдена на Украине бессмысленной и призовут к прекращению огня и мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям. Будем надеяться, что Байден прислушается.

Фред Флейтц — заместитель председателя Центра американской безопасности некоммерческого института "Америка превыше всего". Ранее работал начальником штаба Совета национальной безопасности, аналитиком ЦРУ и сотрудником комитета Палаты представителей по разведке. Автор книги 2016 года о Совместном всеобъемлющем плане действий "Обамабомба: опасная афера с национальной безопасностью".