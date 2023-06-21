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РИА Новости

На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Шойгу: на форуме "Армия-2023" впервые покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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