Войти
РИА Новости

Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров

338
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Лавров: Запад пытается внести раскол в ОДКБ, потому что видит в ней угрозу доминированию

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр.

Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность.

"И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БРИКС
ШОС
Похожие новости
02.02.2022
Триатлон без победителей
29.07.2021
ОДКБ выполняет союзнические обязательства
10.08.2020
России нужно забыть о дружбе с Западом
25.02.2019
Эксперт назвал возможную цель полета военного самолета США над Россией
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
28.08.2014
Лавров назвал союзников России в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 08:32
  • 51421
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска