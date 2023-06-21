Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается внести раскол в ОДКБ, потому что видит в ней угрозу доминированию

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр.

Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность.

"И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.