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ЦАМТО

Италия ведет предварительные переговоры по закупке новых ОБТ "Леопард-2A7/A8"

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Прототип танка Leopard 2A7HU для венгерской армии, на основе которого для германского Бундесвера будет создана модификация Leopard 2A8
Прототип танка Leopard 2A7HU для венгерской армии, на основе которого для германского Бундесвера будет создана модификация Leopard 2A8.
Источник изображения: KMW

ЦАМТО, 20 июня. Италия ведет предварительные переговоры по закупке неназванного количества немецких ОБТ версии "Леопард-2A7" или "Леопард-2A8".

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой сообщение от 15 июня издания Rivista Italiana Difesa (RID), договор планируется реализовать при посредничестве KNDS – совместного предприятия немецкой компании KraussMaffei Wegmann и французской Nexter Systems.

Согласно информации RID, Сухопутные войска Италии намерены пополнить парк бронетехники танками "Леопард-2А7/А8" и переговоры близятся к завершению. Стоимость проекта оценивается в 4-6 млрд. евро (по оценке ЦАМТО – это от 120 до 180 ОБТ, учитывая суммы последних контрактов на "Леопард-2A7+").

В более раннем заявлении Министерство обороны Италии подтвердило планы по закупке не менее 125 новых ОБТ для частичной замены танков C.1 Ariete.

По данным RID, переговоры по ОБТ "Леопард-2A7/A8" сейчас находятся в продвинутой стадии. Как отмечается, этот проект укрепит стратегический союз между Италией и Германией. Потенциальная сделка, скорее всего, будет оформлена в виде межправительственного соглашения. Ожидается также подписание компенсационных программ для итальянской стороны.

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Страны
Германия
Италия
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
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