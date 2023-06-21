Италия ведет предварительные переговоры по закупке новых ОБТ "Леопард-2A7/A8"

ЦАМТО, 20 июня. Италия ведет предварительные переговоры по закупке неназванного количества немецких ОБТ версии "Леопард-2A7" или "Леопард-2A8".
Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой сообщение от 15 июня издания Rivista Italiana Difesa (RID), договор планируется реализовать при посредничестве KNDS – совместного предприятия немецкой компании KraussMaffei Wegmann и французской Nexter Systems.
Согласно информации RID, Сухопутные войска Италии намерены пополнить парк бронетехники танками "Леопард-2А7/А8" и переговоры близятся к завершению. Стоимость проекта оценивается в 4-6 млрд. евро (по оценке ЦАМТО – это от 120 до 180 ОБТ, учитывая суммы последних контрактов на "Леопард-2A7+").
В более раннем заявлении Министерство обороны Италии подтвердило планы по закупке не менее 125 новых ОБТ для частичной замены танков C.1 Ariete.
По данным RID, переговоры по ОБТ "Леопард-2A7/A8" сейчас находятся в продвинутой стадии. Как отмечается, этот проект укрепит стратегический союз между Италией и Германией. Потенциальная сделка, скорее всего, будет оформлена в виде межправительственного соглашения. Ожидается также подписание компенсационных программ для итальянской стороны.