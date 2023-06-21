ЮАР назвала миротворческую миссию Африки процессом, который не ограничится одной поездкой

Министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор выразил надежду на то, что этот процесс "будет расширяться и усиливаться, включать в себя все новые страны и организации, в первую ...

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса представляет собой процесс, она не закончится на одной поездке. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Поездка миротворческой миссии лидеров стран Африки в Россию и на Украину не является единичным событием, африканская инициатива - это процесс, - подчеркнула она. - Мы надеемся, что этот процесс будет расширяться и усиливаться, включать в себя все новые страны и организации, в первую очередь ООН".

Пандор сообщила, что проведенные в Санкт-Петербурге и Киеве переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были многообещающими. "Африканская миссия получила позитивный прием со стороны лидеров России и Украины, - отметила она. - Наша работа будет продолжаться".