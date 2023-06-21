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ТАСС

"Росэлектроника" покажет на морском салоне Кронштадта беспилотного лоцмана для Севморпути

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Севморпуть
Севморпуть.
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

В холдинге подчеркнули, что изделия производятся полностью из отечественных комплектующих, их открытая архитектура предполагает совместимость с другими навигационными судовыми системами или автономную работу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) в Кронштадте покажет работу беспилотного лоцмана для автоматического обследования акватории Северного морского пути, а также оборудование связи для флота, в том числе для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Об этом сообщили во вторник в холдинге.

"На интерактивном экране будет демонстрироваться работа киберфизической платформы "Аэромобильный лоцман", разработанной ПАО "Интелтех". Она включает в себя программно-аппаратный комплекс и отечественную беспилотную технику с различным оборудованием. Решение позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути и прибрежные объекты, собирать гидрографическую и гидрометеорологическую информацию, а также поможет поддерживать связь в слабо оборудованных районах Арктической зоны РФ", - сообщили там.

В рамках салона также продемонстрируют разработанную НПЦ "Вигстар" новую компактную спутниковую станцию для организации широкополосной связи в полевых условиях. Как отметили в "Росэлектронике", оборудование помещается в обычный рюкзак, его общий вес в зависимости от модификации составляет от 5 до 10 кг, диаметр разборной антенны - 55 см, а развертывание радиостанции занимает не более 2 минут. Устройство обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с, работает при экстремальных температурах и высоких ветровых нагрузках. Благодаря сменным облучателям аппаратура способна работать в Ku-, Ka- и Q/Ka - диапазонах частот.

Кроме того, будут продемонстрированы радиопередающее и радиоприемное устройства ПВ/КВ-диапазонов частот для применения в составе ГМССБ, разработанные НИИ "Нептун". Аппаратура предназначена для передачи и приема оповещений о бедствии в направлении "судно-берег" и "судно-судно", координации поисково-спасательных операций, определения местоположения терпящего бедствие судна, в том числе в арктическом регионе. В холдинге подчеркнули, что изделия производятся полностью из отечественных комплектующих, а их открытая архитектура предполагает совместимость с другими навигационными судовыми системами или автономную работу.

Также на стенде холдинга будет показан интегрированный комплекс связи Р-760 для надводных кораблей ВМФ. Разработанная омским НИИ приборостроения аппаратура, предназначенная для ведения открытой и шифрованной радиосвязи надводного корабля ВМФ с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подлодками, летательными аппаратами и другими внешними корреспондентами. Этот комплекс связи может использоваться на всех типах судов, в том числе боевых кораблях первого ранга. Кроме того, НИИ продемонстрирует судовую SDR радиостанцию КВ/УКВ диапазона "Аметист" и носимую радиостанцию Р-610-1 для радиосвязи с аварийно-спасательными силами ВМФ РФ.

О салоне

МВМС-2023 пройдет в г. Кронштадт с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минпромторг РФ
Росэлектроника
Проекты
Арктика
Выставки
МВМС
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