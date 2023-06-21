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ТАСС

Шойгу: военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полетов с начала СВО

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Военно-транспортные самолеты ВКС России
Военно-транспортные самолеты ВКС России.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА "Новости"

По словам министра обороны, уже выполнили более 10 тыс. рейсов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экипажи военно-транспортной авиации более чем вдвое увеличили количество полетов с начала спецоперации, на сегодняшний день выполнено более 10 тыс. рейсов. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов", - сказал глава военного ведомства.

По его словам, самолеты перевезли 2 300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов, а самолеты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов.

"Объемы авиационных военных перевозок ежегодно возрастают", - добавил министр. По его словам, это связано с ростом числа мероприятий боевой подготовки, учений и проверок, а также задач в рамках международного военного сотрудничества, включая задачи по обеспечению действий российского контингента в Сирии.

Министр отметил, что военно-транспортная авиация также привлекается к оказанию помощи регионам России и зарубежным странам в тушении лесных пожаров и устранении последствий стихийных бедствий.

Министр добавил, что парк военно-транспортной авиации регулярно обновляется, его численность - наращивается. "В этих условиях необходимо продолжить повышение качества выполнения задач военно-транспортной авиацией, уделяя особое внимание подготовке летных экипажей", - заявил Шойгу. 

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