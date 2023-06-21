Вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ

Разведывательно-ударный российский вертолет Ка-52 вернулся на аэродром базирования в зоне специальной военной операции без хвоста, это следует из видеокадров, опубликованных 20 июня.

Вертолет попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одного из вылетов. Выстрел, предположительно из переносного зенитно-ракетного комплекса, оказался точным, и у «Аллигатора» разрывом боеприпаса оторвало хвост. Однако машина сумела долететь до аэродрома.

Как отмечают специалисты, для вертолета подобный удар грозит катастрофой, но у Ка-52 основные винты над кабиной расположены один над другим. Это помогло экипажу сохранить управление и довести вертолет до своих позиций.

Ранее, 18 июня, экипаж Ка-52 уничтожил два украинских бронетранспортера, которые двигались с высокой скоростью на южнодонецком направлении. Кадры работы воздушной машины показало Минобороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.