Китай заявил о готовности вместе с Африкой помогать урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин считает, что силовые меры и санкции не помогут урегулировать кризисную ситуацию

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Китайские власти готовы объединить усилия со странами Африки и другими государствами для оказания содействия политическому процессу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса", - сообщила она на брифинге, комментируя усилия африканских государств в указанном направлении.

Как подчеркнула китайский дипломат, силовые меры и санкции не помогут урегулировать кризисную ситуацию на Украине. "Китай поддерживает любые усилия, которые положительно повлияют на мирное урегулирование украинского кризиса", - добавила Мао Нин.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.