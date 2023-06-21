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ТАСС

МИД Украины назвал переговоры с африканскими лидерами "откровенными" и "жесткими"

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ Petr David Josek, Pool

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет открыто говорить со всеми, но на основе собственных интересов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Переговоры украинского президента Владимира Зеленского с лидерами стран Африки, которые представили в Киеве свой план мирного урегулирования конфликта, были откровенными и местами жесткими. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Миссия была действительно беспрецедентная, очень хорошо, что они приехали. Был очень откровенный разговор, местами жесткий, но президент [Зеленский] очень четко расставил все точки над "и". И скажу, что африканцы оставляли Киев <...> с намного лучшим пониманием ситуации. Я думаю, что и некоторые их позиции изменились", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Министр добавил, что Киев будет открыто говорить со всеми, но на основе собственных интересов.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается. 

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Замбия
Конго
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Сенегал
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ЮАР
Персоны
Путин Владимир
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