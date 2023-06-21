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ЦАМТО

Президент Франции подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину

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Eurosam SAMP/T c ракетами Aster 30
Пусковая установка зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T c зенитными управляемыми ракетами Aster 30 ВВС Сингапура.
Источник изображения: Кадр из видео ВВС Сингапура (via www.defensenews.com )

ЦАМТО, 20 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к применению по назначению, передает "РИА Новости".

"Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к боевому применению", – сказал Э.Макрон, выступая на конференции по ПВО на полях авиасалона в Ле-Бурже. Трансляцию вел Елисейский дворец.

Париж уже направил Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

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