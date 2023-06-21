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ЦАМТО

На верфи в Гротоне состоялась церемония крещения 24-й АПЛ класса "Вирджиния"

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Источник изображения: Фото: cbs2iowa.com

ЦАМТО, 20 июня. На предприятии компании General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) 16 июня состоялась церемония крещения АПЛ (SSN-797) "Айова" класса "Вирджиния", предназначенной для ВМС США.

SSN-797 станет 24-й подводной лодкой класса "Вирджиния" и шестой из десяти подводных лодок версии "Блок.4". Строительство АПЛ началось в сентябре 2016 года. Церемонии закладки состоялась 20 августа 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить не менее 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США приняли на вооружение 21 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

АПЛ версии "Блок.4" получили ряд конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

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Страны
Мексика
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
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