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РИА Новости

"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже две недели. Главные резервы Киев еще не задействовал. Однако операция, которая готовилась несколько месяцев, столкнулась с серьезными проблемами — из-за нескольких факторов.

Отвлекающий маневр

Наиболее горячий участок фронта на юге — в Запорожской области и на так называемом Времевском выступе, на стыке с границей ДНР. Именно здесь киевский режим сконцентрировал большую часть свежих бригад, укомплектованных в том числе западной техникой.

На восточном фланге этого направления ВСУ пытаются срезать российскую оборону встречными ударами и вклиниться между Равнополем и Старомлиновкой. Захват этого населенного пункта позволит развивать наступление на Волноваху.

"Уже дней десять, как не умолкает канонада, — рассказывает жительница Старомлиновки Ольга, перебравшаяся с семьей в Донецк. — Вэсэушников пока не видели, но снаряды прилетают по окраинам ежедневно. Все, кто мог, уже уехали. Остаются те, кому некуда податься. Некоторых на своей машине вывозит в Донецк настоятель местного храма. В селе непростая ситуация — нет света, электричества, связи. Много наших военных, помогают мирным чем могут".

Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО

Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Чуть западнее ВС России отошли из Новодаровки и Левадного, заняли господствующие высоты и обрушили шквал артиллерийского огня. Успехи за две недели на этом участке у Киева более чем скромные. Хотя, видимо, Времевский выступ рассчитывали срезать быстро, чтобы потом ввести на новый плацдарм резервы и двигаться в южном и восточном направлениях.

"Не исключено, что наступление на Времевском выступе — это отвлекающий маневр, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — ВСУ давно доказали, что предпочитают воевать от городской застройки. А здесь нет крупных населенных пунктов, где они могли бы закрепиться. Сильно подозреваю, что основной удар нанесут все-таки западнее, где в последние дни заметно усилилась их активность".

Большие потери

Идет ожесточенное сражение за небольшое село Пятихатки в десяти километрах от Каховского водохранилища. Российские войска применили испытанную тактику — позволили украинцам войти в населенный пункт и накрыли их из тяжелых огнеметных систем. Те несколько раз отступали. Сейчас пытаются взять эту деревню в клещи.

Если смогут здесь закрепиться, им откроется путь на Васильевку. А уже оттуда — на Днепрорудное, Энергодар и Запорожскую АЭС. Или на юг, на Мелитополь.

Одновременно ВСУ продолжают давить на ореховском участке, наступая от Новоданиловки на Работино и от Малой Токмачки на Новопокровку. Их цель здесь — Токмак и далее на юг. На положском участке фронта за последние дни особых изменений, по словам военных, не было: продолжаются позиционные бои.

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 года

Источник изображения:

Потеряв сразу немало западной техники, Киев сменил тактику: теперь стараются не бросать в лобовые атаки крупные танковые кулаки. БМП и бронеавтомобили доставляют десант в "серую зону", и оттуда — атака на российские укрепрайоны в пешем порядке. О таких "мясных штурмах" открыто пишут западные СМИ.

"Фронтально-лобовые атаки на направлении Орехов — Токмак шли очень тяжело, — сообщает The Economist. — ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе. По признанию источников в военной разведке Украины, "погибли многие десятки солдат". Один из них добавил, что в бой бросили хорошо оснащенную 47-ю бригаду. Но столкнулись с большими трудностями и не справились с традиционно большими возможностями России создавать фортификационные укрепления и вести радиоэлектронную борьбу".

Наступлением на Запорожском направлении Киев пытается убить сразу нескольких зайцев: вернуть контроль над Азовским побережьем, перерезать сухопутный коридор в Крым, рассечь южную российскую группировку на две части и выйти к перешейкам, соединяющим полуостров с Большой землей. Однако ВСУ не удалось пока даже приблизиться к первой линии обороны.

Ищут бреши

На других направлениях интенсивность боев ниже. На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии пытались продвинуться у Новомихайловки и в Марьинке. Также контратаковали со стороны Водяного и штурмовали юго-западные подступы к Авдеевке. ВСУ, в свою очередь, сумели продвинуться к Веселому.

Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

На Артемовском направлении их встретили огнем у Озаряновки, Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Берховки и Краснополовки. Закрепиться не удалось. Российская армия довольно успешно отсекает передовые подразделения ВСУ от подкреплений и путей подвоза боеприпасов — во многом благодаря активной работе артиллерии по целям в Белой Горе, Константиновке, Ивановском, Часовом Яре и других населенных пунктах.

На Луганском направлении ВС России после артподготовки атаковали у Белогоровки и в районе Берестового. Под обстрелами украинские позиции в Серебрянке, Торском, Невском, Стельмаховке, Кисловке, Западном, Двуречной, Фиголевке и Каменке.

В Киеве утверждают, что главный удар еще впереди. Пока нащупывают слабые места в российской обороне. И если найдут, то, как отмечают западные аналитики, бросят туда резервы, чтобы обвалить фронт. А второй попытки может и не представиться.

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