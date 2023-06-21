Мобильный миномет производства Украины.

Несмотря на ведение интенсивных боевых действий Украина все еще разрабатывает и продает ряд образцов военной техники. У их числу относится мобильный минометный комплекс (MMК) «Смерека». На экспортном рынке он известен как “Длинный лук” (Long Bow), и наряду с другим оружием продвигается Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины.

MМК представляет собой миномет, установленный в задней части модифицированного специализированного бронеавтомобиля (СБА) «Варта» 4×4 с передним моторным отсеком и четырехдверной полностью защищенной кабиной. По словам подрядчика, согласно стандарту НАТО STANAG 4569, кабина обеспечивает защиту от стрелкового оружия, а нижняя часть корпуса имеет V-образную форму для повышения устойчивости к подрыву на минах.

Масштабная модель ММК «Смерека» со 120-мм минометом

В пятиместной кабине спереди и в верхней части боковых дверей установлены окна, устойчивые к попаданию пуль и осколков, а под окнами предусмотрены отверстия для стрельбы из личного стрелкового оружия. На крыше кабины установлена защищенная боевая станция, обычно вооруженная 12,7-мм пулеметом, либо российским ДШК, либо НСВ, либо западным M2 HB.

Для подготовки мобильного миномета к стрельбе он выдвигается за заднюю часть автомобиля до тех пор, пока большая опорная плита не соприкоснется с землей. В качестве вариантов оснащения предлагаются 82-мм гладкоствольный миномет, обозначенный как УПИК-82, с максимальной дальностью стрельбы 3,9 км или 120-мм MП-120 с максимальной дальностью стрельбы 7100 м. При этом, расчет перевозит с собой не менее 50 минометных выстрелов.

Дульнозарядное оружие имеет приводной ход на 35 градусов влево и вправо. Пределы возвышения находятся в интервале от + 45 до + 85 градусов. Компьютеризированная система управления огнем соединена с навигационным комплексом, который позволяет миномету открывать огонь, выполнять огневую задачу и быстро передислоцироваться, избегая контрбатарейного огня.

Базовый СБА «Варта» производится и используется Украиной в течение нескольких лет и в дополнение к командиру и водителю перевозит десант из восьми военнослужащих, размещающихся в амортизирующих сиденьях.

Типичная полная масса автомобиля для перевозки личного состава составляет 17,5 т. Он оснащен шестицилиндровым турбодизелем мощностью 380 л.с. (с возможностью установки двигателя мощностью 270 л.с.) в сочетании с девятиступенчатой механической коробкой передач. Машина развивает максимальную скорость 100 км/ч и имеет заявленный запас хода на этой скорости 1000 км. Стандартное оснащение автомобиля включает центральную систему подкачки шин, камеры спереди и сзади, навигационную систему, кондиционер и отопление.

Более специализированные версии «Варта» включают в себя машину медицинской помощи и командный пункт. Запланировано производство вариантов «Варта» с плоской платформой для более специализированных функций, например эвакуации и восстановления, и еще один для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Мобильный миномет «Барс-8», поставленный Украине

Согласно сообщениям западных источников, перед началом российской СВО испанская компания NGTS поставила Киеву партию мобильных минометов «Барс-8» (Bars-8) 4×4 с легкой минометной системой «Алакран» (Alakran), встроенной в заднюю часть машины. По оценкам экспертов, более поздний украинский MMК «Длинный лук» по своей концепции очень похож на испанскую модель. Данные о поставках «Смерека» в части ВСУ по приводятся.

По материалам ресурса shephardmedia.com