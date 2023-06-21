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ТАСС

Моди заявил, что Индия выступает за мир на Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ.
Источник изображения: invoen.ru

Премьер-министр Индии призвал решать конфликт при помощи переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Индия не занимает нейтральную позицию по вопросу ситуации вокруг Украины, а выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета и поддерживает все реальные попытки добиться мирного урегулирования. Об этом во вторник заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, который 21-24 июня посетит США с государственным визитом.

"Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США. Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание. Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир", - заявил Моди в интервью The Wall Street Journal, говоря о критической оценке на Западе тесных отношений Индии с Россией на фоне специальной военной операции.

"Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны", - отметил он. "Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств", - заявил индийский премьер, отметив, что все конфликты необходимо решать при помощи дипломатии и переговоров.

Моди подчеркнул, что Нью-Дели будет делать "все необходимое" и поддерживать "все реальные попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность".

Говоря об отношениях Индии и США, премьер-министр заявил о "беспрецедентном доверии" между ним и американским президентом Джо Байденом. В частности, он отметил сотрудничество в оборонной сфере как один из "столпов" партнерства двух стран. К другим важным сферам взаимодействия он отнес торговлю, технологии и энергетику.

Также в интервью Моди высказался за реформу международных институтов, в частности ООН, чтобы в них были лучше представлены голоса развивающихся стран, в том числе Индии, которая, по его словам, "заслуживает более cтатусного, широкого представительства и роли" в мире. 

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Индия
Россия
США
Украина
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ООН
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