Замглавы МО Украины Маляр призвала не измерять наступление населенными пунктами

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не измерять результаты украинского контрнаступления только населенными пунктами. Ее слова процитировал телеканал ТСН в понедельник, 19 июня.

«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами», — сообщила замминистра.

Маляр отметила, что критериев эффективности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо больше, однако она не стала их перечислять. Кроме того, замминистра добавила, что самый большой удар еще впереди.

Ранее в этот день американский предприниматель Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США в конфликте.

16 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинских боевиков находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.