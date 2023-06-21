Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков

Российский танк провел бой против трех танков ВСУ во время штурма опорного пункта

ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным "Жених" успешно противостоял трем украинских танкам во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали, что танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении.

"Танк под командованием старшего лейтенанта неоднократно принимал участие в разгроме опорных пунктов, выполняя обходной маневр. В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника, в котором "Жених" был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества", - сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.

Как рассказал сам "Жених" на видео, предоставленном Минобороны, его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу.

"Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники. Сразу понимали, зачем и как - не зря нас учили. Сюда, когда приехали, мы видели, кого именно защищали — бабушек, детей. Поэтому никакого страха не было. Мы постоянно идем вперед — этим и отличается подразделение. У нас сложные задачи. В штурмовой отряд я не сразу попал, сперва обстановку посмотрел, вник. Сразу же меня в бой не отправили", - вспомнил старший лейтенант начало боевого пути.

По его словам, на счету у экипажа уже немало успешно взятых опорных пунктов, а на счету его танкового взвода — пять уничтоженных украинских танков. "Жених" рассказал, что его танк неоднократно выходил во фланг противника во время штурмов, тем самым обеспечивая успех российским подразделениям. Во время боя с тремя украинскими танками его экипаж действовал так же, но встретил ожесточенное сопротивление. Танк под командованием офицера ЦВО уничтожил одну украинскую машину, а две отступили.

"Всего на взводе пять уничтоженных машин числится … Это было спустя месяц, мы опять продвигались, решили им в тыл зайти, и моего командира танка ранило. Он получил пулевое ранение. Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех были. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали", - рассказал об обстоятельствах того боя "Жених".

Он отметил, что при столкновении с танком противника главная задача — первым его обнаружить. "В любой танк, если попасть, — сто процентов контузия у них идет, потом второй, третий (снаряд - ред.), пока он не загорится. Самое главное — обнаружить первому (противника - ред.). Для этого у нас все есть — тепловизоры есть, управляемые ракеты есть", - отметил танкист.