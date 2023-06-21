Маск поддержал мнение о провале контрнаступления Украины

Владелец компаний Twitter и Tesla положительно отозвался о статье инвестора Дэвида Сакса, в которой говорилось о большой вероятности того, что "конфликт зайдет в тупик или Россия получит дополнительные территории и победит"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Илон Маск поддержал мнение инвестора Дэвида Сакса о том, что контрнаступление Украины не достигнет поставленных целей, а политика нынешнего руководства США грозит повторением афганского сценария.

Как следует из статьи, которую Сакс опубликовал в понедельник в Twitter, "с каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не достигнет ни одной из поставленных целей". По его мнению, "куда более вероятно, что конфликт зайдет в тупик или Россия получит дополнительные территории и победит". Сакс напомнил, что мирное соглашение могло быть достигнуто по итогам переговоров в Стамбуле в марте прошлого года, "но Запад отверг" такой исход.

Автор подчеркнул, что поддержка Украины со стороны администрации президента США Джо Байдена может грозить повторением афганского сценария, когда "американцы на протяжении двух десятилетий были уверены, что [их страна] побеждает", но этот миф был развеян, когда правительственные силы "пали в течение пары недель". "К сожалению, похоже, что на Украине мы движемся в аналогичном направлении. Вопрос лишь в том, сколь долго Байден сможет поддерживать выбранную им прокси-войну, которой легко можно было избежать", - заключил Сакс.

"Хорошо сказано", - написал в комментарии к его публикации Илон Маск.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии нескольких африканских стран продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Он включал 18 статей и приложения. По словам Путина, в нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

29 марта 2022 года в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров, по итогам которого глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, содержащие в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены и, по словам Путина, Киев отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.