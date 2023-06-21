В Киеве сообщили о переговорах с Западом насчет производства оружия

Замминистра Боев: Украина ведет переговоры с Западом насчет увеличения производства оружия

Киев рассчитывает на сотрудничество с западными производителями оружия. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал Reuters заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.

«Мы ведем с ними очень подробные обсуждения. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — отметил он.

Боев добавил, что считает необходимым развивать внутреннее оружейное производство на Украине. В частности, по его словам, на территории страны могут выпускаться беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Появление такого рода предприятий, помимо прочего, будут способствовать улучшению ситуации с трудоустройством граждан.

«Некоторые компании говорят, что они готовы приехать, инвестировать и производить беспилотники», — подытожил замминистра.

Вместе с тем, источник Reuters отметил, что стандарты и правила Евросоюза (ЕС), касающиеся выпуска дронов и проведения испытаний, могут затруднить приход иностранных производителей на Украину.

Ранее в этот день издание Defense News сообщило, что власти европейских государств планируют обязать производителей взрывчатых веществ в приоритетном порядке направлять свою продукцию компаниям, производящим боеприпасы для Украины. Отмечалось, что это «временная чрезвычайная мера», которая в настоящее время проходит через процесс одобрения ЕС.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.