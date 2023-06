Проблемы с получением Украиной западного вооружения

Американская газета "The New York Times" в материале Justin Scheck, Lara Jakes "In Rush to Arm Ukraine, Weapons Are Bought but Not Delivered, or Too Broken to Use" ("В лихорадке по вооружению Украины оружие закупается, но не поставляется или слишком малоисправно, чтобы его можно было использовать"), сообщает, что правительство Украины заплатило подрядчикам сотни миллионов долларов за вооружение, которое не было поставлено, а часть широко разрекламированного вооружения, переданного Украине западными странами, оказалась настолько ветхой, что его посчитали годным только для того, чтобы разобрать на запчасти.

155-мм/39 самоходная гаубица М109 вооруженных сил Украины на позиции в районе Бахмута, апрель 2023 года (с) Mauricio Lima / The New York Times

Документы украинского правительства показывают, что по состоянию на конец прошлого года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов после российского вторжения в феврале 2022 года за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.

Двое лиц, участвовавших в закупке оружия Украиной, сказали, что часть пропавшего оружия в конечном итоге была поставлена, а в других случаях посредники вернули деньги. Но по состоянию на начало этой весны сотни миллионов долларов были выплачены, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое так и не было получено, сказал один из этих людей.

"У нас были случаи, когда мы платили деньги и не получали", - сказал в недавнем интервью заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений. Он сказал, что правительство Украины в этом году начало анализировать свои прошлые закупки и исключать проблемных подрядчиков.

Проблемы неизбежны в ажиотажном приобретении оружия в масштабах Украины. После вторжения России в прошлом году западные союзники отправили Украине оружия на десятки миллиардов долларов. По состоянию на прошлую неделю только Соединенные Штаты предоставили военную помощь на сумму около 40 миллиардов долларов (и еще больше в виде финансовой и гуманитарной помощи), а европейские союзники также предоставили десятки миллиардов долларов. Кроме того, Украина потратила собственные миллиарды долларов на частном оружейном рынке.

Многие поставки западных союзников являются современным оружием, таким как американские системы ПВО, которые доказали свою высокую эффективность против российских беспилотников и ракет. Но в других случаях союзники предоставили находившуюся на хранении технику, которая в лучшем случае нуждалась в капитальном ремонте.

Около 30 процентов киевского арсенала в любой момент времени находится в ремонте - высокий показатель, по словам оборонных экспертов, для вооруженных сил, которым нужно любое оружие, которое они могут получить для развития контрнаступления.

"Если бы я был главой армии, которая дарит Украине снаряжение, мне было бы очень неловко в профессиональном плане, если бы я передавал вооружение в плохом состоянии", - сказал Бен Барри, эксперт по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

Показательным примером является недавняя поставка 33 самоходных гаубиц [M109L], подаренных итальянским правительством. На опубликованном видео видно, как из двигателя одной из этих САУ идет дым, а из другой вытекает охлаждающая жидкость.

В заявлении министерства обороны Италии говорится, что эти машины были выведены из эксплуатации несколько лет назад, но Украина все равно запросила их "для капитального ремонта и ввода в строй, учитывая острую потребность в средствах для противостояния российской агрессии".

Документы украинского правительства показывают, что министерство обороны Украины заплатило 19,8 миллиона долларов американской компании по торговле оружием Ultra Defense Corporation из Тампы за ремонт этих 33 гаубиц. В январе 13 из этих гаубиц были отправлены на Украину, но прибыли, согласно одному из документов, "непригодными для выполнения боевых задач".

Официальные лица в Киеве обвинили американскую компанию в невыполнении работ, которые должны были быть выполнены к концу декабря. "Американская компания, предлагавшая свои услуги, не имела предварительного намерения выполнять свои обязательства", - написал директор по оборонным закупкам Украины Владимир Пикузо в письме от 3 февраля генеральному инспектору Пентагона.

Мэтью Херринг, исполнительный директор компании, категорически отверг это обвинение. "Каждая из этих [САУ] работала, когда мы их доставили", - написал он в текстовом сообщении в этом месяце, заявив, что украинцы не обслуживали гаубицы должным образом после их передачи. В том числе это касается утечек охлаждающей жидкости, которые, по его словам, "волшебным образом появились после доставки на Украину".

Генеральный инспектор Пентагона расследует этот вопрос, по словам представителя министерства обороны США и одного американца, который работал с Украиной над закупкой оружия.

Украинские представители в основном воздерживались от жалоб на неисправную технику, чтобы не смущать своих благодетелей. "У некоторых гаубиц были проблемы с качеством, но мы должны помнить, что это был подарок", - сказал г-н Гаврилов.

Но, по словам другого высокопоставленного украинского официального представителя, правительство в Киеве устало от того, что ему говорят, что у него достаточно западного оружия, в то время как часть его поступает в плохом или непригодном для использования состоянии, требуя вывода из боевого состава или разборки на запчасти.

Официальный украинский представитель, как и некоторые другие опрошенные, говорил на условиях анонимности, чтобы откровенно обсудить деликатный вопрос в сфере безопасности, который может вызвать трения между союзниками. Министерство обороны Украины отказалось от комментариев.

Проблемы с вооружением для украинских вооруженных сил тянутся столько же времени, сколько существует сама постсоветская Украина, с десятилетиями продолжающимися разногласиями между соперничающими группировками с разными взглядами на военную промышленность страны.

После того, как Украина обрела независимость в 1991 году, она заработала значительные суммы на продаже имущества из своих обширных запасов оружия советских времен. Арсенал страны сократился, особенно при президенте Викторе Януковиче, пророссийском лидере Украины в начале 2010-х годов. Спустя годы после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, на Украине разгорелись жаркие споры о том, следует ли и в какой степени оживлять свою военную промышленность.

Но изменения были медленными, и когда Россия вторглась в прошлом году, Киев остро нуждался в оружии и боеприпасах. Его лидеры изо всех сил пытались найти оружие везде, где только могли. Брокеры, включая большое количество сомнительных, завалили Украину предложениями, говорит г-н Гаврилов.

Документы, полученные The New York Times в результате правительственной проверки в этом году, показали, что некоторые из наиболее дорогостоящих невыполненных контрактов были заключены между министерством обороны Украины и государственными украинскими оружейными компаниями, которые действуют как независимые посредники. В последние месяцы министерство обороны Украины подало в суд как минимум на две из этих государственных компаний из-за невыполненных контрактов, а Украина недавно объявила о серьезных реформах, направленных на повышение эффективности этих компаний.

Были проблемы и с вооружением, подаренным Западом, что привело к тому, что часть его была поставлена ​​с таким опозданием или в непредсказуемые сроки, что усложнило планирование контрнаступления Украины.

Отчет генерального инспектора Пентагона, опубликованный в конце мая, иллюстрирует некоторые проблемы.

Прошлым летом подразделению американской армии было приказано отправить на Украину 29 автомобилей HMMWV со склада в Кэмп-Арифджан, базы в Кувейте. Хотя командиры базы хранения ранее заявляли, что все эти HMMWV, кроме одного, "полностью пригодны для выполнения боевых задач", первоначальная проверка после получения приказа показала, что, согласно отчету Пентагона, 26 из них были слишком плохи для боевых действий.

К концу августа подрядчики отремонтировали трансмиссии, разряженные аккумуляторы, утечки жидкости, сломанные фары, дверные защелки и ремни безопасности на этих HMMWV и сообщили, что все 29 автомобилей готовы к отправке на Украину. Работа была проверена армейским подразделением в Кувейте.

Но когда эти HMMWV добрались до промежуточной базы в Польше, официальные лица обнаружили, что шины на 25 из них прогнили. В отчете Пентагона говорится, что потребовался почти месяц, чтобы найти достаточное количество сменных шин, что "задержало отправку другой техники на Украину и потребовало значительного труда и времени".

То же армейское подразделение в Кувейте также должно было отправить на Украину шесть гаубиц M777 всего через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России. Однако, как выяснилось, гаубицы "требовали обширного обслуживания", прежде чем их можно было отправить, поскольку в течение 19 месяцев они не проходили регулярные сервисные проверки, говорится в отчете Пентагона.

По крайней мере, одна из них была в таком плохом состоянии, что "убила бы кого-нибудь", при попытке ее использовать, заключили инспекторы в марте 2022 года.

Спустя три месяца гаубицы отремонтировали и отправили на базу в Польше. Но официальные лица все же пришли к выводу, что все шесть орудий "имели недостатки, из-за которых они не могли выполнять задачи", как показал аудит Пентагона. Они были отремонтированы уже в Польше перед отправкой в ​​Украину.

Некоторые системы вооружений либо настолько дефицитны, либо настолько уязвимы к поломкам, что Украина приветствовала получение, по крайней мере, части неисправной западной техники в качестве источника запчастей.

В январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о планируемой передаче Украине самоходных гаубиц AS-90, в том числе в "различной степени готовности". Двенадцать из этих САУ требовали от Украины "либо ремонта, либо разборки на запчасти", говорится в мартовском заявлении министерства обороны Великобритании.

Высокопоставленный украинский официальный представитель подтвердил, что эти САУ необходимы для разборки на запчасти для остальных.