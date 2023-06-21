Войти
Известия.ru

Расчет БПЛА ВДВ применил новый комплекс «Альбатрос» в зоне СВО

349
0
0
БПЛА «Альбатрос»
БПЛА «Альбатрос».
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) подготовил к работе новый аппарат «Альбатрос». Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Министерство обороны РФ.


Отмечается, что технические характеристики «Альбатроса» позволяют вести воздушную разведку и вскрывать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на значительном удалении.

«Комплекс «Альбатрос» по типу своему представляет летающее крыло. У него на один борт две камеры — день и ночь — в HD-качестве», — рассказал командир взвода с позывным «Леший».

Он также отметил, что высокое качество картинки серьезно облегчает работу операторов в условиях, когда неприятель активно маскирует свои позиции, использует ложные цели. Конечно, опытные специалисты, могут ориентироваться по пикселям, но всё же с хорошей камерой эффективность выполнения задач значительно выше.

Обнаружив вражескую технику, расчет передал данные о противнике на пункт управления артиллерией, которая ликвидировала технику ВСУ, безуспешно прорывавшуюся в сторону позиций десантников.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боевой техники иностранного производства, которое использует Киев. Все объекты были поражены.

Позднее в понедельник ведомство сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.05.2023
Минобороны сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты Storm Shadow в ДНР
21.11.2022
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
31.10.2022
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
31.10.2022
Россия отказывается от "зерновой сделки" после атак на крымский порт
19.10.2022
Точка разбора: кто вернулся в Россию после обмена пленными
11.03.2022
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 08:32
  • 51421
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска