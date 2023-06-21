Bloomberg: Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд

Средства будут выплачены при условии, что Киев проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и борьбу с коррупцией, уточняет агентство

ТАСС, 20 июня. Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере €50 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, план может претерпеть изменения до того, как будет обнародован.

Агентство сообщает, что Еврокомиссия рассчитывает предложить Украине помощь в виде грантов, льготных займов и поручительств. Пакет будет финансироваться за счет государств - членов ЕС, а не за счет рыночных займов. План по предоставлению поддержки Украине будет осуществляться в рамках пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Как уточняет Bloomberg, средства будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией.