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Вестник Мордовии

Польские PT-91 Twardy будут гореть ярче германских танков Leopard 2

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Источник изображения: Фото: mon.gov.pl

В связи с достаточно высокими потерями германских танков Leopard 2 все забыли, что формирования украинских необандеровцев получили партию польских PT-91 Twardy, которые тоже планировали отправить на передовую.

До сих пор точно неизвестно, сколько "девяносто первых" реально было переброшено в "горячую точку". Одни источники говорили об одном батальоне в тридцать единиц, другие сообщали еще об одном батальоне. По крайней мере, часть таких боевых машин поляки оставили у себя.

В Сети появлялись репортажи о подготовке танкистов ВСУ к эксплуатации этой техники, однако длительное время о них нет никакой информации. Противник затаился, и сейчас непонятно, где находятся бригады, вооруженные этой техникой.

PT-91 Twardy является глубокой модификацией советского экспортного Т-72М1, который по лицензии изготавливался польской стороной. Масса - 45900 кг.

Вооружение - 125-мм пушка 2А46М, с ней спарен 7,62-мм ПКТ. На башне в качестве зенитного используется 12,7-мм НСВТ "Утес".

Система управления огнем доработана, в частности установлен тепловизор, правда не самый совершенный - первого поколения. 850-сильный двигатель S-12U считается аналогом российского В-84. Максимальная скорость по шоссе - 58 км/ч. Запас хода - 480 км, при использовании двух дополнительных бочек возрастает до 700 км.

Броневая защита на уровне начала 80-х годов: лоб корпуса - 450 мм против подкалиберных снарядов, 490 мм против кумулятивных боеприпасов, лоб башни послабее - 380 мм против подкалиберных, 490 мм против кумулятивных боеприпасов.

Танк облепили навесной динамической защитой ERAWA, которая, по некоторым данным теперь уже не производится. В свое время ее активно рекламировали, но до сих пор неясно, как она покажет себя в реальном бою, встретившись с современными средствами поражения. Есть большие сомнения, что она находится в работоспособном состоянии. В любом случае, PT-91 сами поляки считают менее защищенными, чем свои Leopard 2А5, а российские воины-антифашисты успешно превращали в металлолом и более современных германских многотонных "кошек". Поэтому при вводе в бой Twardy будут полыхать даже ярче, чем танки союзников по блоку НАТО.

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Страны
Польша
Продукция
2А46
Leopard-2
PT-91
Т-72
Проекты
NATO
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