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ТАСС

Глава МИД Украины заявил, что стране недостаточно оружия для победы

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Дмитрий Кулеба уточнил, что Киеву особенно необходимы снаряды и бронетехника

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Оружия, предоставленного Украине, пока не достаточно для ее победы. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в телеэфире в понедельник вечером.

По его словам, "если нет победы, значит помощи было недостаточно". "До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали", - сказал Кулеба, добавив, что особенно нужны снаряды и бронетехника.

Две недели назад Кулеба в интервью Reuters заявлял, что "Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесет стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО".

Тема контрнаступления ВС Украины муссировалась в украинских и западных СМИ с осени прошлого года. И те, и другие регулярно выдвигали тезис, что от успеха контрнаступления зависит продолжение поддержки Киева странами НАТО. Власти Украины все это время заявляли под различными предлогами, что вынуждены откладывать его начало. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что украинское контрнаступление началось 4 июня и за это время никаких успехов ВСУ не достигли, но несут колоссальные потери личного состава и техники 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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