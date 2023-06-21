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Der Spiegel сообщил о планах МО ФРГ закупить боеприпасы на €118 млн

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Der Spiegel: минобороны ФРГ намерено закупить боеприпасов на €118 млн

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует в течение ближайших двух недель подать заявку в бюджетный комитет бундестага на закупку 16 тыс. артиллерийских боеприпасов на общую сумму €118 млн. Об этом 19 июня сообщил журнал Der Spiegel.

Отмечается, что немецкий концерн Rheinmetall должен поставить 155-миллиметровые снаряды для гаубиц Panzerhaubitze 2000. Планируется заключить девять контрактов.

В настоящее время в распоряжении ВС ФРГ, добавило издание, имеется 20 тыс. снарядов калибра 155 мм. В соответствии с нормативами НАТО, к 2031 году ФРГ нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс. боеприпасов.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг во время конференции «День германской промышленности» в Берлине заявил, что к настоящему времени арсеналы альянса опустошены. Он указал на то, что запасы должны быть восстановлены в ближайшее время не только в Германии, но и во многих странах НАТО.

При этом 16 июня газета Die Welt писала, что в Германии сейчас напряженная денежная ситуация из-за поддержки Украины.

Накануне директор компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн рассчитывает заключить сделку с правительством Германии на производство боеприпасов, сумма которых может составить миллиарды евро. Он добавил, что в июле планируется доставка на Украину первых снарядов калибра 35 мм для зенитных установок Gepard. Паппергер отметил, что правительство заказало 300 тыс. патронов, из которых в этом году на Украину будет поставлено до 60 тыс.

7 июня стало известно, что министерство обороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшей передаче Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder из внутренних резервов. Кроме того, правительство Германии намерено закупить 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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