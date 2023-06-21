Просчеты Байдена на Украине грозят миру страшной катастрофой

Байден уверен, что на Украине он следует беспроигрышной стратегии. Но он просчитался, пишет An Nahar. Россия способна ответить на любую эскалацию конфликта. По мнению автора статьи, Вашингтону пора прекратить подливать масло в огонь, поставляя оружие Киеву, и начать диалог с Москвой.

Если целью украинского «контрнаступления» было заставить президента России Владимира Путина пойти на переговоры, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, то в связи с этим возникает вопрос: а что, если оно не увенчается успехом и конфликт продолжится?

Соединенные Штаты рискуют проводить политику, результаты которой не гарантированы, в то время как есть возможность отреагировать на китайскую мирную инициативу и немедленно начать переговоры для урегулирования кризиса. В конечном итоге он будет разрешен только путем диалога, как и все конфликты в мире. Это постулат, признанный всеми.

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Одновременно с «контрнаступлением», которое практически началось несколько дней назад, НАТО на территории Германии начала крупнейшие воздушные учения в истории альянса. По словам посла США в ФРГ Эми Гутман, цель этих маневров — отправить «послание», прежде всего России.

Если США будут разжигать противостояние с Россией, она ответит им тем же. И российская реакция на «контрнаступление» будет не только на местах — «зерновая сделка» вполне может стать жертвой этой эскалации. Отныне Кремль объявляет, что не будет продлевать зерновое соглашение, когда срок его действия истечет в июле. Такой шаг нанес бы дальнейший ущерб украинской экономике, подверг бы многие страны мира риску голода и возложил бы на Америку и Европу еще большее бремя компенсации Украине потерь, которые она понесет в результате приостановки экспорта продовольствия.

Если Запад осуществит свои планы по поставке Украине истребителей F-16, как это было сделано в отношении передовых систем противовоздушной обороны и танков, враждующие стороны вступят в более опасную стадию военного конфликта. Так Россия подтверждает свое намерение приступить к размещению тактических ядерных бомб в Белоруссии. Российское предупреждение возникает не на пустом месте, а скорее вытекает из нынешних военных и политических реалий.

Здесь следует внимательно прислушаться к Дэну Смиту, директору Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отметил: «Мы приближаемся или, возможно, уже достигли конца длительного периода сокращения количества ядерного оружия во всем мире». Он подчеркнул, что в «военных запасах для возможного использования» имеется 9 576 ядерных боеголовок, что на 86 больше по сравнению с предыдущим годом. Что это значит?

В условиях сохраняющейся геополитической напряженности в современном мире, главной из которых является украинский кризис, любое столкновение между НАТО и Россией может привести к применению ядерного оружия.

Франческа Джованни в американской газете The Hill написала два дня назад: «Чрезвычайно сложно перечитывать выступление покойного президента США Дж. Ф. Кеннеди в Американском университете 60 лет назад и не испытывать чувство глубокой утраты исторического момента, когда переговоры по контролю над ядерными вооружениями казались зарождающимся процессом и незаменимым инструментом обеспечения мира и стабильности. В то время как сотрудничество с СССР по сокращению ядерных вооружений обходилось дорого, Никита Хрущев и Кеннеди понимали, что альтернатива была бы еще более катастрофической». Она также предупредила: «Возможные последствия ядерной конфронтации между Соединенными Штатами и Россией все еще возможны и опасны сегодня, и действия по их предотвращению должны быть главным приоритетом для обеих стран, независимо от наших идеологических и политических разногласий».

Украина является ареной американо-российского противостояния, и эскалация конфликта не обойдется без реальных рисков возникновения прямого столкновения между Москвой и Западом и возможности применения нетрадиционных видов вооружений. Несмотря на убеждение президента США Джо Байдена в том, что эскалация конфронтации с Россией основана на просчитанных шагах, которые якобы не провоцируют Кремль, риски реальны. Поэтому необходимо настаивать на диалоге на Украине, а не на выделении ей дополнительной военной поддержки.

Автор: Асаад Аббуд (أسعد عبود)